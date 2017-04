INVITÉE - Odile Pinéro, directrice Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie

Depuis juillet 2015, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie a mis en place une démarche pour détecter les personnes qui renoncent à se soigner faute de moyens ou faute de comprendre les procédures administratives.

Depuis juillet 2015, le département est engagé avec une vingtaine d'autres départements dans une démarche pilote pour détecter et accompagner les personnes qui renoncent à se soigner soit parce qu'elles ont du mal à s'y retrouver dans la complexité des démarches administratives , soit parce qu'elles n'ont tout simplement pas les moyens de se soigner et abandonnent alors tout suivi. Une enquête a permis de mettre en lumière l'année dernière que sur 1 224 personnes enquêtées en Savoie, 375 assurés étaient dans cette situation. Et pour répondre à cette situation, un travail d'accompagnement tant administratif qu'humain est mis en place. Cette démarche vient tout juste d'être élargie à 25 départements supplémentaires.

