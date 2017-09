Irma: une entreprise drômoise s'engage pour reconstruire Saint-Martin

L'entreprise Logelis prévoit de construire six classes d'école sur l'île de Saint-Martin le tout dans un mois, pas plus. L'entreprise basée à Romans-sur-Isère est spécialisée l'habitat en kit simple, écologique et surtout très rapide à construire, notamment en cas de crise.

Bientôt six classes d'école reconstruites sur l'île de Saint-Martin, grâce à une entreprise drômoise. Logelis créée il y a 5 ans, est une entreprise spécialisée dans le logement en kit écologique et surtout rapide à construire, notamment dans les zones dévastées.

Il y a un an, elle a livré des dizaines d'habitations en kit en Irak pour des Chrétiens d'Orient réfugiés face à l'avancée de Daesh.

Participer à la reconstruction de l'île des Antilles française, dévastée par l'ouragan Irma est une fierté pour le PDG de Logelis, Renaud Sassi: "C'est une immense joie de pouvoir venir les aider, de créer la solidarité. C'est le cœur de l'entreprise de pouvoir fournir des bâtiments à haute qualité environnementale pour des personnes en situation difficiles".

Les classes serviront dans un premier temps d'habitat pour les plus démunis avant d'avoir le rôle de salle d'école. Tout est financé par une fondation basée à Albi qui vient en aide aux enfants en difficulté. Le coût s'élève à environ 500.000 euros, c'est le même prix qu'une construction en dur, mais les délais de constructions sont bien moins longs.

Tout va être confectionné à Romans-sur-Isère dans les trois semaines à venir: de grands panneaux qui seront ensuite assemblés autour d'une structure en acier résistant. "On va construire en 10 jours, là où il faut six mois ou an pour construire en dur" explique Franck Lejeune, directeur international chez Logelis.

"Notre spécificité, c'est que nous allons construire du durable, dans les normes cycloniques et anti-sismiques. On ne va pas faire du provisoire, on va faire directement du définitif" Renaud Sassi, PDG de Logelis

Les kit seront affrétés par avion, directement depuis l'aéroport de Chabeuil. Une fois sur place, les salariés de Logelis espèrent repérer d'autres besoins pour continuer à apporter leur savoir faire sur l'île." Nous espérons que ce projet de classes n'est que la première pierre que nous poserons là-bas" affirme Renaud Sassi.