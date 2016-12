ISA France à Villers-le-Lac repris par Axon' Cable : 45 des 74 emplois conservés dans le Doubs

Le tribunal de commerce de Besançon a fait connaître sa décision ce mercredi sur le sort d'Isa France. L'entreprise d'horlogerie en redressement judiciaire est reprise par le groupe Axon' Cable : 45 emplois seront conservés sur les 74 actuels du site de Villers-le-Lac (Doubs).

Isa France à Villers-le-Lac repris par Axon'Cable. La décision du tribunal de commerce de Besançon a été rendue ce mercredi. L'entreprise horlogère rejoindra le groupe Axon' et ses 1.900 salariés, le 1er janvier 2017, et sera rebaptisée Axon' Nanotec SAS. Avec ce plan de reprise, 45 des 74 salariés de Villers-le-Lac sont conservés par la société installée à Montmirail, dans la Marne, spécialiste du câblage et de la connectique haut de gamme. 25 seront licenciés.

C'est d'ailleurs ce qui gâche un peu la joie d'être repris indique Rémy Pourcelot, membre du comité d'entreprise d'Isa France. "Ça va se passer en pleine période des fêtes de fin d'année. C'est dommage que ça se passe à ce moment-là. On est content d'être repris par Axon'. Le bémol c'est qu'on ne sera pas tous là au démarrage du nouveau projet".

Mais la taille du groupe Axon' pourrait permettre au personnel licencié de rebondir estime le directeur d'Isa France à Villers-le-Lac, Philippe Truchot .

"J'ai déjà reçu trois offres de reclassement possible à l'intérieur du groupe", Philippe Truchot

En effet, 77 postes sont à pourvoir dans les différentes filiales du groupe, en CDI ou formations.

A Villers-le-Lac, des salariés de tous les services seront repris, aussi bien en injection plastique, en découpe métallique qu'en assemblage de machines, car le groupe Axon' ne veut perdre aucune compétence, précise le PDG d'Axon' Cable, Joseph Puzo.

"La spécialité horlogère d'Isa est très intéressante" Joseph Puzo

"Parce que dit-il, ils savent faire des toutes petites pièces soit métalliques, soit plastiques, de grande précision. Et c'est exactement ce qu'on a besoin dans les marchés spatiaux. Le secteur spatial, ajoute Joseph Puzo, est un secteur en forte croissance, que ce soit en Europe, aux Etats-Unis, au Japon, en Chine et en Inde".

Un séminaire technico-commercial aura lieu chez Isa, devenu Axon' Nanotec, à Villers-le-Lac, mi-janvier, avec une trentaine d'ingénieurs, de façon à pouvoir présenter les compétences Isa au grand salon aérospatial de Bangalore en Inde, mi-février.