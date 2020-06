Isère : 123 suppressions de postes à venir pour une entreprise de la plateforme chimique de Roussillon

Gros coup dur pour l'emploi sur la plateforme chimique de Roussillon. Cerdia, groupe basé en Suisse, a fait part ce mardi matin aux syndicats de "son intention d'engager une procédure d'information et de consultation de ses partenaires sociaux concernant l'arrêt des activités de flocons d'acétate de cellulose du site de Roussillon", précise le communiqué.

Autrement dit, Cerdia compte fermer cette activité liée à l'industrie du tabac. En principe, en fin d'année. Les flocons d'acétate de cellulose sont un des composants des filtres à cigarette. Un choix qui s'explique par la baisse constante de la vente de tabac. "Par exemple, entre 2012 et 2018, en France, la vente de tabac a chuté de 22% et l'activité acétol liée au tabac est déficitaire", indique une personne chargée de la communication du groupe. Cette activité emploie 123 personnes sur 155 collaborateurs.

Les 32 autres salariés de l'entreprise, qui eux fabriquent notamment de l'acide nitrique - que l'on retrouve dans la composition d'engrais - ne sont pas concernés.

Des conséquences plus larges redoutées

Mardi prochain, le 7 juillet, doivent s'ouvrir des négociations entre la direction et les syndicats. Une période de 3 mois au cours desquels seront discutées, selon la direction, les mesures pour favoriser le retour à l'emploi des 123 salariés. Comprenez les plans de formations, les aides à la création d'entreprise, etc. Il sera aussi question de propositions de reclassement, même si cette piste semble offrir peu de perspectives. Cerdia a d'autres sites en Allemagne, aux États-Unis, au Brésil, en Russie.

Cerdia, qui avait racheté ce site en 2017, dit qu'en parallèle le groupe travaillera à chercher un entreprise qui souhaiterait implanter sur place une nouvelle activité. Sans garantie, cependant, pour l'instant.

"On a appris cela ce matin et on est sous le choc. On savait que Cerdia n'allait pas fort, mais on ne s'attendait pas à une fermeture en fin d'année", indique Ismaa Ayhan, secrétaire du CHSCT et élue CGT du groupement d'intérêt économique Osiris, basé sur la plateforme et qui est prestataire de services pour les entreprises dont Cerdia.

Un CSE - comité social et économique - exceptionnel est prévu ce jeudi pour le G.I.E Osiris. "Pour le G.I.E, il faut s'attendre par exemple à moins de recours à l'intérim. Il y aura aussi des conséquences chez certains sous-traitants", redoute Ismaa Ayhan.

Ces 123 postes chez Cerdia représentent près de 8% de l'effectif de la plateforme, environ 1.600 collaborateurs.