Isère : après l'allocution du président Macron, les gilets jaunes ne comptent pas s'arrêter

L'Isle-d'Abeau, France

Les gilets jaunes dans leur grande majorité le disent : le mouvement lancé le 17 novembre doit se poursuivre. Les annonces faites par Emmanuel Macron lundi soir, notamment sur les 100 euros en plus pour les personnes touchant le SMIC, sont insuffisantes à leurs yeux.

Si à Grenoble, Chanas, Pont-de-Beauvoisin, par exemple, on nous répond que les actions vont se poursuivre, notamment ce samedi, pas de décision encore prise sur la forme que pourraient prendre les mobilisations. Encore trop tôt nous fait-on savoir. Même chose au rond-point de Bussières à la sortie 7 de l'A43, à cheval sur Bourgoin-Jallieu et l'Isle d'Abeau.

A l'Isle-d'Abeau, des gilets jaunes déterminés à poursuivre

Pour Colette, 57 ans, qui se rend dès qu'elle peut à cet endroit, si lundi soir Emmanuel Macron a voulu créer une brèche dans l'opinion, elle le dit ça ne marche pas : "Les gens sont avec nous, vous pouvez les entendre klaxonner." Cependant, elle reconnaît que se mettre d'accord sur une action pour marquer les esprit en réponse à la communication du chef de l'Etat "c'est compliqué." Elle voudrait "qu'on bloque une bonne fois pour tout et que ça s'arrête." Elle pense notamment à la zone logistique de Saint-Quentin-Fallavier, où en cette fin d'année l'activité est très dense.

Pour Jean-Pierre " on ne peut pas non plus se permettre de tout stopper l'économie française surtout qu'on est dans une période de fêtes (...) Mais _faut pas lâcher le mouvement et faut que ça reste pacifique_." Un mouvement dans le calme, même son de cloche pour François-Régis. Cela reste la priorité selon lui estimant que la violence de la part de certains prive le mouvement de forces vives sur le terrain. "Je pense aux enfants, aux retraités, aux pères de familles." A certains endroits, comme ici, des groupes cherchent à se structurer, même si on avoue que ça prend du temps.

A Grenoble, Cédric, l'un des leaders dit avoir vu une forte mobilisation sur la page Facebook du groupe juste après les déclarations du chef de l'Etat. Plus qu'en temps normal. Et dans l'immense majorité, les participants au sondage veulent une action samedi. "Rien n'indique un blocage, à priori. Mais plus une mobilisation, un rassemblement." Où précisément?, quand ?, sous quelle forme ?, on devrait en savoir plus jeudi soir ou vendredi matin.

Avis aussi de non gilets jaunes

Quant aux personnes qui ne se revendiquent pas comme gilets jaunes, on en a rencontré certaines, au hasard, sur le parking de la vaste zone commerciale de l'Isle-d'Abeau. Laurent, qui n'a participé à aucune action et n'a pas de gilet jaune sur son tableau de bord, a cependant de la sympathie pour le mouvement. Et pour lui, il faut qu'il se poursuive "pour _continuer à mettre la pression sur le gouvernement_, mais avoir des actions peut-être plus coordonnées, plus cadrées." Il fait bien évidemment référence aux débordements qui ont accompagné certaines actions.

Pour cette retraitée de 72 ans, qui se dit "ni pour, ni contre les gilets jaunes", il faut désormais que le mouvement cesse : "parce qu'il y a eu trop de casse (...) et il y en a toujours qui viendront se mêler, _ça n'arrêtera pas_." Un autre retraité, lui, aimerait que gilets jaunes et syndicats se rapprochent pour discuter avec le gouvernement "se retrouver autour d'une table (...) sinon on va dans le mur."