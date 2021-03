Isère : avec le coronavirus, les jardineries ne connaissent pas la crise

Parmi les commerces qui voient leur activité progresser avec le contexte sanitaire, il y a les jardineries. Et ceux qui se sont mis au jardinage lors du premier confinement il y a un an sont toujours là.

Masque sur le visage, Amel choisit des arbustes pour son jardin. Dans son chariot, il y a aussi des fleurs qu'elle va planter. Et elle l'avoue, il y a un an encore, elle n'avait pas "la main verte". "Avec le confinement, on s'est trouvé de nouvelles occupations", explique cette maman qui apprécie aussi d'avoir désormais un joli cadre, fleuri, coloré. Et bientôt, elle va passer au potager : "on va laisser les enfants choisir (...) j'ai hâte de faire l'activité car ça reste quelque chose en famille." Un moment de partage avant de pouvoir apprécier sa production.

"Les nouveaux clients, ce sont beaucoup de gens de 40-50 ans" - Flavien Gauthier, gérant d'une jardinerie

Amel est pile dans le profil qu'a remarqué Flavien Gauthier, le gérant de la jardinerie du même nom à Saint-Jean-de-Bournay, une entreprise familiale qui en est à la 3e génération. "Les nouveaux clients, ce sont beaucoup de gens de 40-50 ans qui n'avaient certainement pas le s'occuper du jardin. C'est vrai que ces deux mois leur ont permis de découvrir de nouvelles choses."

Plus de temps et d'argent à consacrer au jardin

Même si le confinement strict est terminé, beaucoup de personnes sont à la maison en télétravail, les possibilités de sorties sont limitées en raison des restrictions sanitaires. Du temps et de l'argent pour le jardinage donc, Amel confirme : "moi qui adore manger au resto avec les copines, comme je ne peux plus y aller, ça sera embellir ma maison." Au magasin Gamm Vert de Bourgoin-Jallieu, 19 salariés dont un renfort en CDD en raison de bons résultats, le gérant David Buttin évoque des clients qui faute de sorties et de vacances se concentrent sur leur maison. "L'an passé, on a été en rupture sur les salons de jardin. Et désormais, il n'est pas rare qu'on vende de gros sculptures de jardin, des pièces qui peuvent valoir 1.000 euros", détaille-t-il.

Des chiffres d'affaire en hausse

Un an après, ces nouveaux jardiniers sont toujours là. Au magasin Gamm Vert, le panier moyen est en hausse de quelques euros. "La hausse de l'année dernière est amplifiée encore plus sur cette première partie d'année", ajoute David Buttin, qui a encore en tête des années 2018 et 2019 compliquées. Chez Flavien Gauthier, l'an passé le chiffre d'affaire a grimpé de 30% et dit-il il vend surtout des plants, des graines pour les légumes et les fruits : "je pense que les gens aiment bien manger sain, manger bio."

Entre la forte demande et des produits dont l'acheminement est bloqué ou retardé en raison de cette pandémie, ces deux professionnels disent qu'il va falloir s'attendre à quelques difficultés. Comme pour "l'aménagement extérieur, l'aménagement de la maison" selon David Buttin, qui se souvient déjà de soucis l'an passé sur les salons de jardin. A Saint-Jean-de-Bournay, les fournisseurs de Flavien Gauthier lui ont d'ores et déjà annoncé des retards de livraison sur les barbecues.