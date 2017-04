Isère : dans pile un an ouverture de The Village, on vous dit comment postuler

Le 4 avril 2018, c'est dans pile un an et c'est surtout la date annoncée pour l'ouverture des premières boutiques du village de marques de Villefontaine-La Verpillière. On le rappelle, The Village doit voir à terme l'installation de 90 boutiques haut-de-gamme.

Si l'ouverture de The Village, le village de marques de Villefontaine-La Verpillière, est programmée pour le 4 avril 2018, un an avant, on parle déjà recrutement des quelque 500 vendeurs et managers. C'est le Pôle emploi de Villefontaine qui est chargé du dossier pour l'ensemble des 90 boutiques de luxe, que ce soit pour le prêt-à-porter, l'équipement sportif ou la décoration d'intérieur. C'est le seul interlocuteur. 10 conseillers Pôle emploi sont mobilisés. Iheb Chaïeb est le responsable de cette opération et il a accepté de répondre à certaines de nos questions.

Qui peut postuler ?

Aussi bien les demandeurs d'emploi, que les étudiants qui terminent une formation, que des salariés qui souhaitent changer d'activité, d'entreprise. Avoir une expérience dans le domaine de la vente est bien évidemment un vrai plus. Le savoir-être ainsi que maîtriser un minimum l'anglais sont des pré-requis. "Pour ce qui est des personnes en reconversion professionnelle, on peut citer les assistants commerciaux, le personnel naviguant d'aéroports ou des vendeurs de boutique duty-free", détaille Iheb Chaïeb. Quel que soit son profil ou son parcours, il faut se faire connaître auprès du Pôle emploi de Villefontaine, un guichet unique qui fera le tri parmi les candidats. Ce n'est donc pas la peine d'envoyer lettre et CV aux ressources humaines des enseignes dont les noms sont déjà connus comme The Kooples, Maje ou les Galeries Lafayette.

Quel est le parcours ?

Des sessions d'informations, auxquelles sont conviées les personnes pré-sectionnées par Pôle emploi, sont prévues jusqu'à fin juin. Ensuite suivront pour certains demandeurs d'emploi des formations. Les sessions de formation doivent démarrer à la rentrée. En raison des financements, seules 180 personnes en bénéficieront. "Il s'agit de formations sur des périodes plus ou moins courtes. Ca peut être des modules pour améliorer son anglais, ses connaissances en vente, faire un stage dans une boutique de luxe" selon Iheb Chaïeb. Il indique que les personnes actuellement en contrat dans une entreprise peuvent faire appel à leur compte personnel de formation. Seules les personnes retenues par Pôle emploi pour le job dating de début février 2018 pourront se rendre sur place et défendre leur candidature auprès des enseignes. C'est lors de ce rendez-vous que les marques vont recruter une grosse partie de leur personnel, car il peut aussi y avoir des mutations au sein des marques.

Pour s'y retrouver, Pôle emploi a édité ce petit fasicule - Pôle emploi Auvergne-Rhône Alpes

On peut postuler jusqu'à quelle date ?

Le plus tôt est le mieux, mais les candidatures envoyées après la fin des réunions d'info seront quand même étudiées par les agents de Pôle emploi. Et la mission de l'organisme ne s'arrêtera pas avec le job dating de début février puisqu'on annonce dans les mois qui suivent l'ouverture de The Village 200 nouveaux postes. "Il est aussi important de dire que ce n'est pas parce qu'on est convié au job dating qu'on aura forcément un emploi derrière", insiste Iheb Chaïeb. Lors de ce job-dating, où 300 postes seront à pourvoir, le Pôle emploi compte présenter 1.000 à 1.500 personnes."Entre les demandeurs d'emploi qui ont le profil dans un rayon de 40 km aux alentours, les personnes en reconversion professionnelle et celles qui veulent changer d'entreprise, on estime qu'on est sur 4 à 5.000 candidats potentiels", confie Iheb Chaïeb. Mais il le précise, il s'agit de l'univers du luxe avec ses propres codes et "dans le secteur on est plus spécialisé dans la logistique". D'où ce long temps de préparation avant l'ouverture des premières boutiques pour répondre au mieux aux attentes des futurs patrons des boutiques de The Village. C'est aussi via le Pôle emploi de Villefontaine que se fera le recrutement pour les enseignes de restauration mais pour l'instant le processus n'est pas arrêté.

Pour toutes demandes de précisions, envoyez votre courriel à l'adresse suivante : villageemploi.38171@pole-emploi.fr