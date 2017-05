Isère : Ecopla renaît de ses cendres dans le Grésivaudan

Le groupe italien Cuki qui a repris l'entreprise Ecopla de Saint-Vincent-de-Mercuze en juin 2016 après sa mise en liquidation judiciaire va relancer une activité de fabrication de barquettes aluminium alimentaires dans une autre commune du Grésivaudan en utilisant son savoir-faire.

C'est un communiqué du Ministère de l'Economie qui l'a officialisé au lendemain du premier mai. Le groupe italien qui a repris les actifs d'Ecopla après sa liquidation judiciaire va créer une filiale, Cuki France, pour lancer une nouvelle activité de fabrication de barquettes aluminium pour l'alimentaire à quelques kilomètres de l'ancienne usine aujourd'hui à l'arrêt;, sur le périmètre de la Communauté de Communes du Pays du Grésivaudan.

D'après nos informations, Cuki France pourrait s'installer à la Terrasse, sur le site de Pharm Depo.

44 emplois, c'est toujours bon à prendre (Francis Gimbert, président de la Communauté de Communes du Grésivaudan)

C'est une bonne nouvelle pour Francis Gimbert, le président du Pays du Grésivaudan Copier

D'ici 3 ans, Cuki France va embaucher 44 personnes, 12 avant la fin de l'année 2017. Tous les anciens salariés ne seront donc pas ré-embauchés -ils étaient 77 au moment de l'arrêt de l'usine- et certains ont retrouvé un emploi depuis. Mais quelques uns vont se former en Italie pour travailler ensuite en Isère. C'est le cas par exemple de Gaetan Zappia, il était au Ministère de l'Economie mardi et il fait partie du nouveau projet.

Pour ma part, j'ai déjà mon contrat de travail (Gaétan Zappia, ancien salarié d'Ecopla)

Gaétan Zappia est déjà embauché par Cuki pour se former en Italie Copier

La lutte des anciens salariés d'Ecopla était devenue très symbolique ces derniers mois. Certains d'entre eux voulaient reprendre l'entreprise sous forme de SCOP. Mais la Justice leur a toujours préféré Cuki, le groupe italien de Turin leader dans le packaging alimentaire pour la grande distribution (200 millions de chiffre d''affaires dont un quart à l'export) dont le projet initial était de rapatrié la production des barquettes en Italie

La lutte des salariés pour conserver leurs emplois était devenue un symbole, bien au-delà des frontières iséroises

Les anciens salariés d''Ecopla, dans leur lutte emblématique pour conserver leurs emplois, dans la vallée du Grésivaudan, avaient reçu le soutien de nombreuses personnalités et de candidats aux différentes primaires qui ont précédé la campagne présidentielle (Emmnanuel Macron (En Marche) , Benoit Hamon, (PS) Cécile Duflot (EELV) , Pierre Laurent (PCF), François Ruffin ("Merci Patron")

Suite à la mobilisation très médiatisée des salariés et des élus locaux, des négociations discrètes étaient menées entre Cuki et le Ministère de l'Economie pour maintenir une production en Isère du repreneur.

Cuki emploie pour l'instant 400 personnes dans ses usines italiennes et 65 salariés dans sa filiale d'Istambul. Le groupe va investir 15 millions d'Euros dans les trois prochaines années dans ce projet. L’Etat soutient cette implantation en accordant une aide à la réindustrialisation de 2 millions d’euros remboursables au fil de la montée en puissance de l'activité en Isère.