Isère et Haute-Savoie : Rossignol va supprimer 92 postes

Le Groupe Rossignol a annoncé ce lundi un "redimensionnement de son activité ski". 92 emplois vont disparaître : 31 en Isère et 61 en Haute-Savoie. Dans le même temps, l'entreprise va créer 15 postes.

Bridgestone, Auchan, General Electric... les mauvaises nouvelles arrivent en cascade en ce mois de septembre. Cette fois c'est le Groupe Rossignol qui annonce des suppressions de postes : 92 emplois vont disparaître. Un projet présenté ce lundi 21 septembre aux représentants du personnel. Le siège social de Rossignol se situe à Saint-Jean-de-Moirans (Isère). Parmi les 95 emplois concernés, 31 sont en Isère et 61 en Haute-Savoie. La société va également créer 15 postes : 6 en Isère et 9 en Haute-Savoie. Le président de l'entreprise, Bruno Cercley, précise bien que son entreprise compte 1 310 salariés : "Ce plan équivaut à une baisse d'effectifs de moins de 6 %."

Le site de Sallanches conservé mais restructuré

La raison de cette annonce : Rossignol évoque "un redimensionnement de son activité ski". Selon la marque française ses ventes ont diminué de 20 % en 2020. Le groupe mentionne également des "incertitudes sur le bon déroulement de la prochaine saison d'hiver." L'entreprise a aussi remarqué une modification de comportement des consommateurs : plus de location et moins d'achat.

Trois sites en Isère et en Haute-Savoie sont concernés : Sallanches, Saint-Jean-de-Moirans et Saint Etienne-de-Saint-Geoirs. Ce redimensionnement va permettre à l'entreprise de regrouper sa production de skis en grande quantité sur le site d'Artés, en Espagne. "Le site possède déjà les capacités d'accueillir des gros volumes", écrit Rossignol dans un communiqué. L'entreprise souhaite cependant conserver son usine de Sallanches (Haute-Savoie), où 61 emplois vont disparaître et 9 postes vont être créés. Le site sera consacré à la production de skis dits "à forte valeur ajoutée" ainsi qu'à la confection de skis junior.

Dans le détail, en Isère, le siège social de Saint-Jean-de-Moirans va perdre 24 postes pour 5 créations. Sur l'autre site isérois, à Saint Etienne-de-Saint-Geoirs, c'est 7 suppressions et une création.

Rossignol invoque également "le contexte économique incertain lié à la crise sanitaire" pour justifier sa restructuration. Bruno Cercley insiste : "Nous accompagnerons chacun des collaborateurs concernés par ce projet, comme nous l'avons toujours fait."