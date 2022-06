Entamé vendredi 10 juin, le mouvement de grève des salariés de Soïtec s'est achevé une semaine plus tard par un vote. Les grévistes acceptent donc les propositions de l'entreprise, dans un accord négocié par la CGT. Ils réclamaient notamment de meilleures conditions de travail.

Isère : Grève terminée à Soïtec, "il y aura un avant et un après" estime la CGT

Le mouvement était parti "de la base", le vendredi 10 juin, lorsque les équipes du soir de Soïtec ont cessé le travail. Ils demandaient alors de meilleures conditions de travail, et un meilleur intéressement aux bénéfices de l'entreprise. Et ce alors que Soïtec annonçait deux jours plus tôt avoir atteint le milliard de dollars de chiffre d'affaire.

Après une semaine de grève, le groupe a soumis plusieurs propositions, dans le cadre d'un accord négocié par la CGT. Les grévistes se sont réunis vendredi pour voter l'arrêt ou le maintien du mouvement, et c'est finalement l'arrêt qui l'a emporté, d'une courte majorité (271 votants, 52 % pour la reprise du travail).

Des concessions... et des frustrations

Les salariés ont donc obtenu plusieurs concessions. Concernant les conditions de travail, la CGT annonce la mise en place d'une cellule d'échanges, avec réunion tous les deux mois. Concernant la participation aux bénéfices, ils obtiennent une hausse de 20 % sur l'enveloppe d'intéressement, plus d'actions de l'entreprise, et une prime opérationnelle.

Dans un communiqué, la CGT Soïtec salue "une détermination à toute épreuve et une solidarité exceptionnelle des salariés en grève". "Il y aura un avant et un après", assure-t-elle, tout en rappelant que le combat pour de meilleures conditions de travail commence à peine. Le syndicat enfin "comprend les frustrations" de ceux (48 %) qui auraient souhaité continuer le mouvement mais appelle à ce que "l’ensemble des salariés de cette entreprise soient plus que jamais soudés".