Isère : il manque 50.000 litres de lait à la banque alimentaire, des collectes prévues ce week-end

Une bénévole de la banque alimentaire de l'Isère range et remplit des palettes de fruits et légumes.

Les bénévoles de la banque alimentaire d'Isère sont inquiets. Avec désormais près de 10.000 bénéficiaires par semaine, difficile de suivre le rythme pour certains produits, dont le lait. En effet, "on a 40% de lait en moins cette année par rapport à d'habitude", commence Sylvain Géry, directeur général de la banque alimentaire d'Isère. Cette pénurie, si elle ne se fait pour le moment pas ressentir, "on va vite être mal à la fin de l'année", poursuit Sylvain Géry. Certaines associations comme BeurrEpinard à La Mure ont déjà fait des stocks. André Picconatto, l'un des bénévoles n'a donc, pas fait de demande de lait auprès de la banque, "pour les deux prochaines semaines on va tenir sur nos stocks. Autant les laisser à ceux qui n'en ont pas", reconnaît-il.

Objectif : 75 cl de lait par personne et par semaine

L'objectif fixé par la Banque alimentaire d'Isère, c'est 75 cl de lait par personne et par semaine. "C'est déjà très peu", constate le directeur général. Or, sans lait supplémentaire, difficile d'y arriver. La Banque alimentaire a donc décidé de lancer deux collectes, ce vendredi 29 septembre et l'autre le samedi 30 septembre dans deux hypermarchés de l'agglomération grenobloise : Leclerc Comboire à Echirolles et Carrefour à Meylan. D'autres collectes, dans des entreprises auront également lieu.

Le flyer distribué par les bénévoles de la Banque alimentaire d'Isère pour la collecte de lait ce vendredi 29 septembre et ce samedi 30 septembre. - La Banque alimentaire

Achat de lait auprès du réseau "Plein lait yeux", à prix réduit

Autre solution avancée par Sylvain Géry, l'achat de lait auprès du réseau d'agriculteurs "Plain Lait Yeux". "Ils nous font des prix réduits, et on les soutient.", termine-t-il. Malgré tout, si la Banque alimentaire parvient à combler les 50.000 litres de lait manquant, "cela ne suffira que pour la fin de l'année, mais pas le début de l'année prochaine".