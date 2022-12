Isère : l'occasion fait toujours recette

De stagiaire à responsable du magasin Troc Sport à Saint Martin, Eric Courgoulet a vu le marché de l'occasion croître ces dernières années. "Mis à part la période du Covid, depuis on est à + 10 ou 15 % chaque hiver" et ce même après la période des cadeaux. "Il y a une partie des cadeaux qui vont être revendus, il y a aussi les gens qui ont eu du matériel neuf et qui vont revendre leur ancien matériel".

"Quand elle aura arrêté de grandir on achètera du neuf !"

Le vélo en été et le ski en hiver sont deux activités qui boostent les ventes dans ce magasin, où les clients viennent surtout chercher des prix avantageux. " Je viens pour ma fille, elle n'arrête pas de grandir " sourit ce père de famille rencontré au rayon manteaux ; "pour une saison de ski autant trouver de l'occasion et après revendre aussi en occasion. Et puis quand elle aura arrêté de grandir on achètera du neuf ! ".

L'occasion concerne tous les secteurs, et pas seulement les sports. Ainsi à quelques mètres de là, dans une autre enseigne de Saint-Martin-d'Hères ce couple vient revendre des DVD et des objets pour enfant "plutôt que d'y jeter à la poubelle on préfère que ça serve à une famille qui a moins de moyens".

King Jouet se met aussi à l'occasion

Moins de gaspillage, une consommation plus responsable, l'occasion a aussi des vertus et intéresse désormais de plus grandes enseignes, comme l'Isérois King Jouet qui a lancé il y quelques mois 7 magasins pour les jouets d'occasions.

Une fois la première période de Noël passée, le directeur de King Jouet Philippe Gueydon dresse un bilan positif : " on voit une vraie satisfaction des clients, après en terme de chiffre d'affaire on attendait sur ces magasins que les jouets de seconde main représentent 30% de l'activité. Après quelques mois on en est entre 10 et 20% donc on va dire qu'on s'en rapproche." King Jouet devrait donc poursuivre dans cette voie dans les années à venir.