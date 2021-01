Isère : la banque alimentaire débute sa collecte, ses bénéficiaires sont en hausse de 15%

La banque alimentaire de l'Isère organise sa grande collecte annuelle ce week-end. Les bénévoles sont présents vendredi et samedi aux portes de 300 magasins. Pour Christian Chedru, invité de France Bleu Isère, une collecte plus que jamais nécessaire quand les bénéficiaires sont en hausse de 15%.

Christian Chedru, président de la Banque alimentaire de l'Isère qui organise sa grande collecte vendredi et samedi aux portes des grandes surfaces, était l'invité de France Bleu Isère ce vendredi matin.

Votre collecte aurait dû avoir lieu en novembre dernier, mais elle avait dû être annulée pour cause de confinement. Vous avez encore eu chaud ! Pour l'instant, vous avez échappé à un nouveau confinement.

C'est un pari gagné pour le coup, effectivement ! Toutes les équipes ont joué le jeu et sont toutes présentes. Plus de 3000 bénévoles dans une centaine de magasins à compter de ce vendredi matin. Principalement vendredi et samedi, amis aussi dans quelques magasins dimanche. Car certains sont ouverts ce dimanche.

Vous êtes prêts ?

Tout est en place. Il a fallu modifier notre logistique pour des raisons sanitaires, en mettant bien en place tous les gestes barrières. On est prêts à accueillir tous les isérois dans les magasins ! Nos bénévoles vont tendre aux consommateurs une liste de produits qu'ils pourraient acheter en double pour nous en laisser un en sortant.

Quels sont ces produits ?

Riz, lentilles, poissons en boîte, légumes verts en bocaux, bref des produits à forte valeur nutritive et qui permettent de répondre aux besoins alimentaires de bénéficiaires, malheureusement de plus en plus nombreux.

Cette collecte est importante pour la Banque alimentaire ? Car le reste vient de l'Europe, d'invendus de grandes surfaces. Avez vous encore du stock ?

Nous traversons une crise sanitaire que tout le monde connait. On a eu une hausse importante du nombre de bénéficiaires. Cela a impacté notre fonctionnement. Nous avons eu beaucoup d'aides, je pense au plan de relance qui nous a permis de boucler 2020. Le département de l'Isère nous a accompagnés sur des produits locaux, grâce aux fruits et légumes des agriculteurs isérois. Soit 15 tonnes de produits. En 2020, on a eu une hausse de 15 % de bénéficiaires.

Quand vous étiez venu à ce même micro en avril dernier, vous nous parliez de 1500 bénéficiaires en plus, chaque jour. On est toujours dans cet ordre de grandeur ?

Oui, ces personnes sont restées dans la précarité et continuent à venir chez nous. 8500 bénéficiaires chaque semaine. Plus 3000 repas faits par la cuisine 3 étoiles solidaires, sans compter les petits-déjeuners, l'offre a été élargie à un nouveau public. Je pense aux chômeurs, aux personnes qui travaillent à temps partiel, aux étudiants. Hier encore, j'étais avec le président de l'Agorae, une épicerie solidaire sur le campus. Actuellement, nous accompagnons 250 étudiants.

Vous êtes confiants pour cette collecte ?

Oui, j'ai confiance en la solidarité. On a beaucoup travaillé en mutualisation, en co-construction de projets avec le Département, la Région, avec des anonymes aussi.

Et puis, on vous félicite pour votre action, récompensée par une Légion d'honneur ! Ce n'est pas rien ! Cela vous touche ?

C'est une fierté pour moi, pour la Banque alimentaire et un petit clin d'œil au vice-président qui, lui, a eu la médaille de l'Ordre national du mérite ! Cela veut dire que notre travail est pertinent et que notre disponibilité, notre réactivité dans des situations tendues, de crise, ont été saluées. Donc n'hésitez pas à donner des produits, lors de cette grande collecte ! Ils seront bien utilisés pour des gens qui en ont vraiment besoin !