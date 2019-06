Isère : la déconstruction du site de Socara à Saint-Quentin-Fallavier, un chantier exemplaire pour le gouvernement

Saint-Quentin-Fallavier, France

L'ensemble des 56 000 m² occupé par la Socara, la centrale d'achat du groupe Leclerc au parc de Chesnes à Saint-Quentin-Fallavier, est entrain d'être rasé et laissera la place à de nouveaux bâtiments, conformes aux normes environnementales, qui seront loués à d'autres entreprises de logistique. Et sur ce chantier, on ne parle pas de démolition, mais bien de déconstruction.

Les matériaux qui peuvent être revalorisés sont triés directement sur place. "A savoir l'acier, qui part dans des aciéries pour être fondu et réutiliser, et tout ce qui est béton et surface de voirie est concassée sur site et sera réutilisée, ce qui évite de faire venir de l'extérieur en fait" explique Julien Meynadier, le responsable développement de Segro France, la société qui a racheté le site. Seuls 4% des matériaux de l'ensemble ne sont pas réutilisables. Un chantier à environ 1 million 300 mille euros, selon Julien Meynadier, qui devrait s'achever fin août.

Oui, c'est possible de déconstruire

C'est dans le cadre de la préparation de son projet de loi anti-gaspillage que la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson s'est rendue à Saint-Quentin-Fallavier ce vendredi. Pour elle, il faut pousser les entreprises à adopter ces pratiques. "On est à peine à 50% de valorisation des déchets dans le monde des BTP. Alors que l'objectif est d'atteindre 70% en 2020 ! " explique Brune Poirson. "C'est pour ça que je suis venue ici : pour voir à quel point ce chantier est exemplaire. Il montre que c'est possible de déconstruire en prenant _le paramètre environnemental à la base de l'organisation du travail._"