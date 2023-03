Isère : la métropole de Grenoble et un chef d'entreprise s'écharpent sur la préemption d'un terrain à Eybens

"Préemption : droit conféré à quelqu'un ou à l'Administration, par la loi ou par contrat, d'acquérir un bien par préférence à tout autre acquéreur possible", explique le dictionnaire Larousse. C'est bien ce qui oppose le chef d'entreprise isérois Franck Demandre et Grenoble Alpes Métropole. L'entrepreneur a déposé un recours pour suspendre la préemption de la métropole sur un terrain à Eybens, qui intéresse les Transports Demandre. Il s'agit de 28.000 m² de terrain dont 13.000 m² de bâtiment qui appartenaient à l'entreprise DXC, anciennement HP. Le recours sera examiné le 22 mars prochain au tribunal administratif de Grenoble. Au cœur du problème : "on a pas de projet mais on préempte", estime l'avocat de Franck Demandre, Thierry Aldeguer.

Opposition de projets entre la métropole et l'entrepreneur

Franck Demandre et son avocat vont jusqu'à aller en justice car, à leurs yeux, la métropole n'a pas de projet précis à mettre en valeur derrière, ce qui est pourtant obligatoire. "Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé", explique l'article L210-1 du code de l'urbanisme. Dans une décision signée le 21 février dernier par l'EPFL Dauphiné, l'article 2 précise que "Grenoble Alpes Métropole a signé un projet partenarial d'aménagement dont le volet foncier identifie notamment le site DXC (le site du contentieux, ndlr) comme étant en veille foncière pour développer le projet". Le bâtiment est considéré "stratégique" par la Métropole pour un projet en plusieurs volets, prévu jusqu'à 2040 sur trois communes du sud-grenoblois.

"On nous parle du projet GrandAlpe qui envisage des perspectives sur un territoire donné, estime Thierry Aldeguer, avocat de Franck Demandre. Mais qui ne contient pas d'aménagement sur la parcelle donnée. (...) La collectivité locale agit ici comme un prédateur immobilier : on a pas de projet, on préempte pour préempter, et on verra après."

En face, l'entreprise Demandre compte faire des 28.000 mètres carrés d'espace, un nouveau site pour développer son activité et lancer un centre de formation pour ses nouvelles recrues. Le bâtiment actuel d'Échirolles étant trop petit aux yeux de la direction. La firme promet la création d'une cinquantaine d'emplois sous trois ans.