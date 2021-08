Isère : les restaurants de Fratelli Food subissent le départ de leurs salariés réfractaires au pass sanitaire

Le groupe Fratelli Food, propriétaire de sept restaurants dans la métropole grenobloise fait face à un manque de main-d'œuvre. Sur une centaine de salariés en CDI, 10 % ne veulent pas se soumettre au pass sanitaire. Les établissements vont donc fermer certains jours et réduire leurs couverts.

Le restaurant "La Ferme à Dédé" à Sassenage sera fermé le 5 et 6 septembre à cause du manque de salariés

Ils sont 1,8 million de Français concernés. Depuis ce lundi 30 août, le pass sanitaire est obligatoire pour les employés en contact avec du public comme les restaurants, cafés, musées ou encore cinémas. Dans la métropole grenobloise, le groupe Fratelli Food possède sept restaurants, dont "La Ferme à Dédé", "Chez Marius" ou encore "La Come Prima". L'entreprise emploie une centaine de salariés en CDI et parmi eux, quelques réfractaires au pass sanitaire.

10 % d'entre eux ont décidé de ne pas continuer à travailler : "Ils ne veulent pas être suspendus car ils ne seront pas payés, on ne peut pas les licencier pour ce motif et ils ne veulent pas démissionner sinon ils ne toucheront pas le chômage. La seule solution c'est d'abandonner leur poste. C'est leur décision, on ne peut rien y faire mais c'est vrai que ça complique quand même les choses pour nous", explique Dominique Di Caro, responsable administrative du groupe.

Fermeture et réduction des couverts

Habituellement ouverts sept jours sur sept, certains des restaurants du groupe vont fermer une journée par semaine. Par exemple, "La Ferme à Dédé" à Sassenage n'ouvrira pas le dimanche 5 et le lundi 6 septembre. "Nous allons également réduire le nombre de couverts quand on n'aura pas assez de personnel pour le service mais ces décisions vont forcément avoir un impact économique", se désole Dominique Di Caro.

Depuis la réouverture des établissements fin juin, le groupe est à la recherche de main-d'œuvre. Désormais, le manque est de plus en plus fort et Dominique Di Caro désespère un peu : "Nous ne recevons quasiment pas de CV ! Déjà qu'on a du mal à embaucher dans le secteur, là c'est vraiment compliqué".