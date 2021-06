Isère : nouvelle action des salariés de General Electric contre la vente du site de Chonas-l'Amballan

A Chonas-l'Amballan (Isère) , au sud de Vienne, voilà un anniversaire que les 20 salariés de General Electric auraient bien aimé ne pas célébrer. Ce mardi 1er juin, ils ont fait grève alors qu'il y a deux ans a été annoncé le choix du groupe américain de se séparer de ce site. Il est spécialisé dans l'usinage destiné aux pièces de turbine à gaz montées à Belfort. Il s'agit d'une nouvelle journée d'action, il y en a eu d'autres depuis deux ans.

Un repreneur existe - il s'agit de Novat Heavy Industry - et les négociations finales pourraient aboutir courant juillet. "Ce dossier de reprise ne nous rassure pas, car son activité consiste à acheter et revendre des machines-outils. Il n'a pas de projet industriel. On a l'impression qu'ils sont intéressés par les machines et non par les salariés", déclare Philippe Petitcolin, délégué syndical CFE-CGC pour Général Electric en France et présent sur place ce mardi.

"Des salariés en colère, fatigués" - Philippe Petitcolin, délégué syndical CFE-CGC pour Général Electric en France

La crainte est qu'à court ou moyen terme, il n'y ait plus de travail pour les salariés et "s'il y a licenciement demain, la petite PME n'aura pas les moyens de donner des cautions financières pour que les gens puissent se reconstruire, contrairement à ce qu'ont pu bénéficier des centaines de salariés en France", poursuit-il.

Pour Philippe Petitcolin, les salariés "sont en colère, fatigués" alors que cela fait deux ans qu'ils sont dans l'incertitude. "On leur a promis beaucoup de choses. Des négociations avaient été promises et maintenant qu'il y a un repreneur ces négociations n'ont pas lieu. Un sentiment d 'abandon, de perte de loyauté. On a vraiment l'impression d'être les dindons de la farce. Que ce soit des licenciements sous-traités en fait. Comme ça, ce n'est plus un dossier chaud pour General Electric."

La période d'informations-observations doit se tenir jusqu'au 7 juillet. C'est ensuite qu'un rachat peut être acté. La CFE-CGC a nommé un expert pour vérifier la solidité financière de cet éventuel repreneur et travaille à obtenir des "conditions de cession acceptables pour les salariés."

La position de General Electric

Sollicitée par France Bleu Isère, la direction de General Electric répond via un communiqué : "GE revoit continuellement ses activités pour assurer son développement et répondre aux besoins de ses clients. Dans un environnement de marché qui reste volatile pour les activités de GE Gas Power et qui s’inscrit dans le cadre de la transition énergétique, nous explorons diverses options pour assurer la pérennité à long terme de notre entreprise et de notre personnel. Au cours des derniers mois, plusieurs candidats ont exprimé leur intérêt pour la reprise du site GE Gas Power de Chonas-l’Amballan en France. A ce titre, GE est en négociations exclusives avec un acheteur potentiel Novat Heavy Industry Consulting (NHIC). Le projet prenant forme, GE a initié le processus d'information et de consultation avec les représentants du personnel. La direction de GE continuera à informer les employés concernés et leurs représentants de l'évolution de ce projet."