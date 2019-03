Isère : Pierre Martinet agrandit son site de Saint-Quentin-Fallavier

Le groupe Pierre Martinet se porte bien. Un chiffre d'affaire en progression de près de 4% l'an passé et une stratégie payante avec le développement en 2017 d'une gamme dite végétale. En Isère, où le "traiteur intraitable" a son siège social, le site s'agrandit.

Saint-Quentin-Fallavier, France

A Saint-Quentin-Fallavier, Pierre Martinet va développer son unité de production et le siège social de son entreprise. 4.500 mètres carrés de plus pour un chantier qui démarre ce mois-ci. La livraison est prévue pour début 2020 pour un coût global de 14 millions d'euros.

Il y aura une partie bureaux, une partie production et un quasiment doublement de la surface de stockage. Une extension alors que le groupe connaît de belles années : le marché de la salade traiteur se porte bien et les salades à base de graines, type quinoa, boulgour sont promises à de fortes progressions.

Près de 300 salariés sont rattachés au site isérois (production, expédition, administratif, marketing, recherche, labo, commerciaux...). C'est l'un des 5 sites que compte le "traiteur intraitable". On y fabrique plus de 90 recettes. Les autres unités de fabrication se trouvent en Vendée (2), dans le Loiret et dans le Rhône.

L'effectif total du groupe est de 700 personnes, dont 44% de femmes. L'activité étant très dépendante des saisons (le printemps et l'été sont des périodes fortes), l'entreprise cherche en ce moment à recruter.

C'est sur la partie avant, aujourd'hui un parking, que sera réalisée cette extension. © Radio France - Céline Loizeau

Toutes les 2 secondes, en France, une salade Pierre Martinet est achetée. L'an passé, le groupe Pierre Martinet a produit 73.000 tonnes de salade dont 32.000 de taboulé; 2.500 tonnes de pâtisserie salée et 400 tonnes de charcuterie.

Un livre sur le parcours de Pierre Martinet en mai

Pierre Martinet a démarré sa carrière de chef d'entreprise en novembre 1968 en ouvrant une boucherie-charcuterie à Jujurieux, dans l'Ain. Il installe une unité de production à Saint-Quentin-Fallavier en 1980. Il rachète la société Lemoine dans le Loiret en 96; Randy dans le Rhône en 1997 et la Belle Henriette en Vendée en 2010. Connu aussi pour avoir été le président emblématique du club de rugby de Bourgoin-Jallieu le CSBJ (1996-2009), Pierre Martinet a annoncé qu'en mai 2019 sortira un livre son parcours, livre qu'il a écrit.