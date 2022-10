Isère : quand le spécialiste de la chaussure de ski en carbone publie... son bilan carbone

Pierre Gignoux est un adepte de l'aventure de proximité. Installé à Saint-Martin-d'Uriage, ce skieur de randonnée très expérimenté connaît le massif de Belledonne comme sa poche. En 2017 nous l'avions rencontré alors qu'il s'apprêtait à gravir le Dôme de neige des Écrins (4.015 mètres d'altitude), dans les Hautes-Alpes, en partant de chez lui. Mais sans moyen motorisé. Avec quelques amis, il avait rejoint le pied de la montagne à vélo. Et il avait regagné son domicile toujours à la force des mollets. Bref, la sobriété énergétique, il la pratique déjà depuis longtemps.

L'empreinte carbone d'une paire de chaussures de ski Gignoux - Pierre Gignoux

Mais Pierre Gignoux veut aussi l'appliquer dans l'entreprise qu'il a créé dans les années 2000 : avec une équipe d'une dizaine de personnes, il conçoit et fabrique des chaussures de ski de randonnée en fibre de carbone. 500 à 600 paires haut-de-gamme ultra-légères sortent chaque année des ateliers de "Pierre Gignoux Carbon Ski Boots" . Et on connaît désormais l'empreinte carbone d'une paire de "Gignoux" : elle équivaut à celle d'un smartphone ou d'un trajet de 360 km en voiture. L'entreprise a publié ses résultats sur les réseaux sociaux. Pierre Gignoux espère ainsi susciter un débat chez les consommateurs comme chez les fabricants. Entretien.

C’est important pour vous de jouer la carte de la transparence ?

Oui complètement. En tant que particulier, en tant qu'individu je tiens à jour mon bilan carbone. Tous les 6 mois je fais mon bilan et c’est un vrai problème parce que je ne trouve pas les données. C’est-à-dire que si je veux acheter, je ne sais pas... un parapente par exemple, je n’ai aucune idée de son bilan carbone. Donc je ne peux pas faire mon bilan de manière exacte parce que les fournisseurs ne donnent pas ces informations.

Justement quel est le bilan carbone de l’une de vos paires de chaussures, et comment se répartit ce bilan ?

On a pris nos 66 tonnes équivalent CO2 qui correspondent à la totalité des émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise, et on a divisé par le nombre de paires de chaussures vendues. Résultat, sur les 90 kilos équivalent carbone que représente une paire de chaussures, on a 25 kilos, donc la part la plus importante, qui correspond aux outillages, aux machines et aux bâtiments. On a 20 kilos qui sont de la sous-traitance. 15 kilos qui représentent le négoce, 2 kilos pour les réseaux sociaux, le numérique et internet. 2 kilos pour la distribution et le fret ; et les déplacements professionnels et les déplacementss domicile-travail c'est 4 kilos. Enfin le reste, donc 8 kilos, correspond aux matériaux. C'était un petit peu une surprise pour nous : on s'attendait à ce que la part des matériaux soit prépondérante, et en fait ce n'est même pas 10% de notre bilan global.

Tout cela va vous servir à essayer de diminuer votre impact environnemental ?

Oui bien sûr parce que là donc on voit les principaux postes d'émissions. Par exemple sur la fibre de carbone, c’est vrai qu’on a longtemps cherché des alternatives avec des fibres naturelles, etc. C'est quelque chose d’intéressant qu’on continue à faire, mais ce n'est pas prépondérant dans notre bilan carbone. Donc on va plutôt s’attacher à encore travailler sur les déplacements - bon ce n’est que 5% de notre bilan mais là je sais qu’on a des leviers d’action. Également sur la sous-traitance : il faut qu’on fasse des efforts auprès de nos sous-traitants pour qu'eux-même abaissent leur bilan carbone.

Espérez-vous que votre démarche soit suivie par d’autres ?

Dans l’ensemble il y a quand même beaucoup de retours positifs et des échanges, des discussions. Donc oui je pense que ça peut aussi donner des idées à d’autres entreprises, et inspirer d’autres personnes. Je l'espère.