Isère : voilà plus d'un an qu'on ne danse plus en discothèque

"Alors, on danse" comme le chante Stromae. Enfin en boîte de nuit, ce n'est plus possible. La dernière fois que les discothèques ont accueilli leurs clients, c’était pour la nuit du vendredi 13 au samedi 14 mars 2020. En fin de journée, le 14 mars 2020, Edouard Philippe, alors Premier ministre, annonce pour minuit la fermeture des bars, restaurants et boîtes de nuit.

Si les bars, les restaurants, les cinés, les salles de sports, etc. ont pu rouvrir quelques mois, avant d'être à nouveau fermés fin octobre, les quelque 1500 boîtes de nuit du pays, elles, n'ont jamais pu reprendre ne serait-ce le temps d'une soirée, même avec un protocole stricte. C'est tout simplement la seule activité économique du pays totalement à l'arrêt depuis un an. Et à ce jour, il n'y a aucune perspective de reprise.

L'Isère compte une petite vingtaine de discothèques, boîtes de nuit selon l'UMIH 38 (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie). Rencontre avec trois gérants d'établissements situés en nord-Isère.

Reportage avec Jean-Pierre Porthal, Nicolas Jullien et Nicolas Satin, patrons de discothèques. Copier