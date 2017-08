Isochem: les salariés prêts à aller en Allemagne

Une délégation du groupe Isochem a été reçue mercredi au ministère du travail, à Paris. La Justice doit examiner les offres de reprise au début du mois de septembre. En cas d'impasse, les salariés sont prêts à se rendre au siège de l'actionnaire Aurelius AG, en Allemagne.

Le groupe de chimie fine est en redressement judiciaire depuis le mois de juin. Il emploie 285 salariés sur quatre sites dont 96 sur celui de Pithiviers. Deux parlementaires du Loiret, Jean-Pierre Sueur et Marianne Dubois, étaient également du déplacement. La réunion a duré 1 heure et demi. Mais le délégué CGT, Christophe Marié, estime qu'il est trop tôt pour savoir si cette réunion sera bénéfique.

"Nous avons exposé la situation. Maintenant, il faut que les différents organes de l'Etat, dont le commissaire au redressement productif, se coordonnent afin d'aider un éventuel repreneur. Sauf que pour le moment, il n'y a toujours pas offre". Christophe Marié et les salariés d'Isochem sont même prêts à faire le déplacement à Grünwald (Allemagne) au siège d'Aurelius, l'actionnaire principal. Le siège, dans la banlieue de Münich se situe à presque 1000 kilomètres du site loirétain. Aurelius AG est le même fond de pension à l'origine de la faillite de la marque Quelle après l'avoir rachetée. Un scénario qui fait penser à ce que vit Isochem actuellement.

Nous n'excluons pas une action jusqu'en Allemagne - Christophe Marié, délégué CGT d'Isochem

"Suivant la tournure des événements, nous n'excluons pas une action jusqu'en Allemagne pour manifester au pied de l'immeuble d'Aurelius" rajoute Christophe Marié. "On prend des devis justement. C'est pour cela aussi qu'il y a une pétition en ligne sur laquelle les gens peuvent nous soutenir, faire un don, pour pouvoir financer un déplacement comme celui-là. Il faut pour payer l'avocat puisque l'avocat mandaté par le CCE a porté plainte au pénal pour abus de bien social. Il est aussi envisagé de déposer plainte au civil donc tout cela a un coût".

Les représentants du ministère du travail ont assuré qu'une solution industrielle, et pas seulement financière, serait trouvée. Leur but est d'assurer la pérennité et le développement de l'entreprise. La Justice doit examiner les offres de reprise à la rentrée. Un rendez-vous est prévu le 1er septembre au tribunal de commerce d'Evry. La date limite de dépôt des dossiers de reprise est prévue le 18 septembre.