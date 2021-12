Isola 2000 : la station attire les saisonniers

Isola 2000 accueille cette année environ 300 saisonniers. La pandémie de Covid-19 a rendu leur recrutement plus difficile, mais cette station de ski du Mercantour a des arguments à faire valoir, et les recruteurs ont mis en place une véritable opération séduction.

Sur les pistes, comme dans les commerces, environ 300 saisonniers travaillent à Isola 2000. Leur recrutement n'est jamais facile, mais cette année, la pandémie de Covid-19 a rendu les choses encore plus difficiles. Les professionnels ont donc mis en place des stratégies pour attirer cette main d'œuvre très prisée.

Opération séduction

"Ça a été très compliqué de trouver des saisonniers cette année. J'ai fait jouer mon réseau, regardé toutes les demandes", raconte Lionel Le Maire, le patron du restaurant La Guérite. "Je propose un salaire au-dessus du SMIG et des horaires adaptées. Je n'ouvre pas le soir, et ça généralement ça leur plaît", explique-t-il, ravi d'avoir son équipe au complet.

Le logement : un argument de poids

"On m'a recommandé Isola parce que c'est une station où il y a une ambiance particulière, parce que la saison dure plus longtemps et parce que le climat y est plus agréable", raconte Émilie, qui fait sa première saison en tant que réceptionniste à la résidence de tourisme Cap Fun, où elle va vivre pendant les mois qui viennent. Avoir un logement fourni par son employeur a été une des conditions sine qua non pour qu'elle signe le contrat. "Loger les saisonniers est indispensable pour recruter", confirme sa responsable. "La plupart de mes collègues le font sinon c'est impossible." Tout l'enjeu est maintenant de les garder jusqu'à la fin de l'hiver, car tous les ans, pandémie ou pas, certains abandonnent face à la charge et à l'intensité du travail en saison.