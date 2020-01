Isolation à un euro : attention aux arnaques !

Dijon

Si vous habitez une maison datant des années 60 ou 70, vous avez tout intérêt à faire appel à un professionnel pour un chantier de rénovation énergétique. D'une part parce que souvent ces bâtiments consomment quatre fois plus d'énergie que ceux d'aujourd'hui. Il y a donc un enjeu environnemental et financier puisqu'il permettra d'alléger vos factures. D'autre part, parce que l'Etat, la région, les communautés de communes et parfois même les communes proposent des aides de financement.

Un ouvrier sur un chantier d'isolation © Radio France - Christophe Tourné

Quelles aides ?

Il y en a beaucoup : par exemple un éco-prêt à taux zéro jusqu'à 30 000 €, un crédit d'impôt. Il vous permet de déduire de vos déclarations 30 % des dépenses engagées. 12 000 ménages ont en bénéficié en Côte-d'Or en 2017. Cela représente une somme de 17 millions d'euros.

Il faut aussi savoir que pour les travaux d'amélioration de la performance énergétique, le taux de TVA peut être réduit à 5,5 % au lieu de 10%. Il n'y a pas de démarche à faire, c'est le professionnel qui a réalisé les travaux qui l'applique sur la facture.

Le site internet FAIRE.fr -

Il y a aussi le programme "habiter mieux" de l'Anah, l'agence nationale pour l"amélioration de l'habitat. Il concerne les logements de plus de 15 ans et qui n'ont pas bénéficié d’autres financements de l’État au cours des cinq dernières années. 480 ménages en ont bénéficié l'an passé en Côte-d'Or pour 4 800 000 euros.

En fonction de vos revenus, vous pouvez enfin aussi bénéficier de primes exceptionnelles pour vous aider à financer l'isolation du toit et/ou des planchers bas ainsi que le remplacement par exemple d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz .

Il y a un site internet où tout est détaillé : FAIRE.fr. et numéro de téléphone, le 0.808.800.700

Les professionnels du batiments de Côte-d'Or avec le préfet © Radio France - Christophe Tourné

Attention aux arnaques.

Attention à bien choisir son entreprise, car derrière les appels qu'on reçoit tous les jours pour nous vendre l'isolation à un euro, se cachent souvent des entreprises peu scrupuleuses. Les professionnels du bâtiment et la préfecture de Côte-d'Or rappellent qu'il est plus prudent de faire appel à des entreprises locales, garantes de la qualité du chantier. Leur liste est consultable auprès de leur fédération.

Il est aussi impératif de demander des devis réalisés sur place.

Les appels commerciaux proviennent de plateforme qui vous envoient des entreprises qui emploie des sous-traitants. Les chantiers ne durent parfois pas plus de deux heures, et ce n'est qu'une fois terminé et les ouvriers partis, que les particuliers constatent les malfaçons. Mais il est trop tard.