Isolement de la Grande-Bretagne : des tests PCR pour tous, afin de rentrer en France

Après 48 heures d'interruption, certains retours du Royaume-Uni vers la France sont de nouveau autorisés depuis ce mardi soir, mais à condition que les personnes qui souhaitent revenir aient un test PCR négatif au coronavirus. Le gouvernement français l'a annoncé en début de soirée après une journée de discussion avec Londres.

Mais pour les 170 camions et leurs chauffeurs travaillant pour des entreprises du Nord-Pas-de-Calais, toujours bloqués Outre-Manche, notammen tà Douvres et Folkestone, et plus au Nord, le retour en France d'ici à Noël est une perspective toujours incertaine.

Pour rentrer chez eux, ils vont donc devoir faire un test avant d'embarquer sur un ferry ou dans une navette d'Eurotunnel. Et cette obligation sanitaire risque de gripper encore un peu plus la machine souligne Olivier Arrigault, le secrétaire régional de la FNTR, la Fédération nationale des transporteurs routiers.

Le tout, c'est de trouver la meilleure formule pour éviter que ça n'engorge encore plus que ça ne l'est aujourd'hui, afin de faciliter le passage."

Des tests, oui, mais rapides !

"Donc les tests rapides sont les bienvenus pour identifier éventuellement qui pourrait poser problème et prendre des mesures de quarantaine ou d'isolement, reprend Olivier Arrigault. Et que tous ceux qui ne sont pas concernés, parce que pas porteurs du virus, puissent être libérés rapidement."

Il faut que ce soit dans une délai le plus rapide possible.

Théoriquement, avec 16.000 à 17.000 camions bloqués en Grande-Bretagne, il faudrait 24 heures de rotations continues de navettes ferroviaires et de ferries pour tout résorber. Mais il parait plus raisonnable d’espérer un déblocage complet sous 48 heures.