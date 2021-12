Issoire : le personnel de l'hôpital affiche sa souffrance

Si vous passez devant l'hôpital d'Issoire, vous ne pouvez pas la louper. La banderole du personnel du centre hospitalier Paul Ardier est succincte mais claire : "Bébé, pépé, même combat. La "couche" est pleine. Du respect, de la dignité".

L'hôpital d'Issoire sera bientôt agrandi et rénové. © Radio France - Claudie Hamon

"On ne demande pas grande chose, juste du respect et de la dignité, pour nous et pour nos patients," lance Marie Agnès Sivade, secrétaire générale FO. "On manque de personnel. On n'arrête pas de le crier sur tous les toits, on est pas entendu ni par notre direction, ni par notre tutelle."

Le malaise est général mais la réforme des EHPAD et du SMTI (Soins Médicaux Techniques Importants) se semble pas avoir arrangé les choses dans les services. Ces aides-soignantes se disent à bout. " Ce matin, j'étais toute seule pour effectuer 27 toilettes. Pour aller plus vite, on nous dit qu'il faut faire des toilettes partielles. C'est toujours vite, vite, vite. Ca ne peut plus durer."

La banderole du personnel de l'hôpital d'Issoire. © Radio France - Claudie Hamon

"Cela fait trois ans que je suis aide-soignante," dit cette femme, la voix étranglée." C'est pas ma vision de faire ça. On ne peut même plus leur faire des douches. C'est inhumain, inhumain !"

Le personnel tiendra-t-il jusqu'à la rénovation de son établissement ? Ces agents épuisés en doutent.

Pour sa rénovation, le Centre Hospitalier d'Issoire a reçu de l'ARS une enveloppe de plus de deux millions d'euros. Plus 300.000 euros supplémentaires alloués uniquement pour les personnes âgées.