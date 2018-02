Issoire, France

Les salariés de la clinique des Sorbiers sont mécontents et veulent le faire savoir. Soutenus par la CGT santé et action sociale du Puy-de-Dôme, une trentaine d'entre eux ont organisé un sit-in surprise ce vendredi dès 11h45 dans le hall de la clinique.

Ils réclament une hausse de salaires

Cette action fait suite à "un manque de considération de leur employeur". Caroline, infirmière, raconte alors : "depuis 11 ans, je touche toujours le même salaire, en faisant un week-end sur deux. C'est plus possible !" Les différentes demandes de rendez-vous avec la direction n'ont jamais abouti. C'est pourquoi les 51 salariés ont décidé à l'unanimité de cette action. Elles demandent une revalorisation salariale "réelle, et pas en coefficient", et que leur directrice ouvre des négociations.

La clinique des Sorbiers possède 90 lits. Elle est gérée par la société privée ORPEA, qui gère également la clinique du Grand Pré à Durtol et la clinique des 6 lacs à Chamalières.

Le débrayage s'est terminé à 12h40.