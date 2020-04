Issoudun : au dépôt logistique de La Halle, le travail pourrait reprendre partiellement

L'épidémie de Covid-19 et le confinement qui va avec en France depuis le 17 mars provoque un net ralentissement de l'économie. Toutes les entreprises souffrent. Mais la situation est encore plus délicate pour des groupes déjà en difficulté avant cette crise sanitaire. Dans l'Indre, à Issoudun, le groupe Vivarte avait annoncé en février un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) au dépôt logistique de La Halle. Les 47 postes de l'équipe de nuit devaient être supprimés : 36 salariés licenciés et 11 autres reclassés dans les autres équipes de jour du dépôt logistique de La Halle.

Les investissements sont gelés sur le dépôt logistique d'Issoudun

En raison de l'épidémie de coronavirus, le plan de sauvegarde de l'emploi est suspendu. Il en va de même pour les investissements promis par la Halle pour moderniser le site. Les plus de 7 millions d'euros sont gelés. "On devait mettre de l'argent pour faire des travaux pour moderniser le site. Tout ça est en stand-by, tout ça est remis en cause. Ils sont en train de faire les fonds de tiroirs pour les autres dépenses", explique Philippe Visse, délégué CFTC.

Il y a des inquiétudes : qu'est-ce qu'on va devenir ? Comment ça va se passer ? Ça devient très compliqué

Concernant le plan de sauvegarde de l'emploi, "la direction n'est pas capable de nous dire s'il y aura de l'argent pour que les gens puissent partir dans de bonnes conditions", s'inquiète également Philippe Visse.

Bientôt une réouverture partielle de l'entrepôt d'Issoudun ?

Actuellement, plus personne ne travaille sur le dépôt logistique d'Issoudun, en raison de l'épidémie de Covid-19. Cependant, la direction du site souhaite une reprise partielle de l'activité. Cela concernerait le e-commerce. Le site Internet de La Halle est à nouveau ouvert, il est possible de passer des commandes. Et la direction avance des chiffres : en une demi-journée de réouverture du site Internet, il y aurait eu 2200 commandes en textile et en chaussures. Au total, cela représenterait un chiffre d'affaires de 100 000 euros.

"Notre direction nous affirme qu'elle a reçu des masques, du gel hydroalcoolique, des gants en grosses quantités. Est-ce qu'on reprend l'activité ? Moi je ne suis pas trop chaud. On annonce une seconde vague. Malgré les mesures barrière, ça fait peur, il y a quand même des risques", souligne Philippe Visse.

Les commandes de chaussures et de vêtements ne semblent pas vraiment être une priorité au vu de la situation sanitaire en France.