Issoudun dans la crise : "il faut mettre en place un plan territorial pour l'Indre" estime André Laignel

Dure période du côté d'Issoudun où les mauvaises nouvelles se succèdent côté entreprises. Le dépôt logistique de La Halle (287 emplois) pourrait bien fermer et la société Safran Seats (1300 salariés) connait de grosses difficultés. André Laignel, le maire d'Issoudun attend des gages de l'Etat.

Plus peut-être que d'autres villes du Berry, Issoudun subit de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire. Deux gros employeurs de la commune se trouvent ainsi en difficulté le dépôt logistique de La Halle mais aussi Safran Seats, le fabricant de sièges d'avion. La Halle où le dossier vient pourtant d'évoluer, un candidat reprise le groupe Beaumanoir a amélioré son offre s'intéressant finalement plus fortement à la logistique. Le groupe déjà propriétaire entre autres des enseignes Morgan et Cache-Cache a proposé le rachat du site de Montierchaume où il sauvegarderait trois quarts des 200 emplois, mais en revanche rien ne concerne le site d'Issoudun. André Laignel le déplore mais prend de la hauteur "Tout ce qui ira dans le sens de la recréation d'emplois est évidemment une bonne nouvelle." tout en appelant à la prudence en précisant que le volet financier de l'offre de Beaumanoir n"était pas bouclé.

Si le dossier de Safran Seats est suivi avec attention, André Laignel avoue être moins préoccupé par la situation de ce géant du secteur aéronautique qui fait en plus "fait l'objet du plan aéronautique. Elle est l'une des 4 entreprises qui en bénéficient. Il serait inconcevable que l'Etat mette plusieurs milliards dans cette entreprise sans qu'il y ait une garantie de préservation de l'emploi."

Le maire d'Issoudun préoccupé en revanche par l'absence de réaction du gouvernement à ses sollicitations "J'ai saisi le Premier Ministre il y a maintenant 10 jours, je dois dire mon étonnement de ne même pas avoir eu un accusé de réception du Premier Ministre. Je pense que les centaines d'emplois qui sont concernés dans ce département mériteraient plus d'attention". A ce sujet, celui qui est aussi vice-président de l'association des maires de France estime que le département mériterait un plan global d'investissement.