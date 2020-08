Issoudun : Le festival Reggae Temple tire sa révérence... sans concert d'adieux

Pas d'édition 2020 pour le festival Issoudun Reggae Temple. Et il n'y en aura pas d'autres ! Les organisateurs annoncent, ce lundi, la fin de ce rendez-vous dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux.

C'est le cœur serré et l'âme torturée que nous annonçons l'annulation de l'édition 2020 du festival Issoudun Reggae Temple (...) C'est pour nous également le moment d'annoncer la fin de ce bel événement qui a débuté en 2013.

La coronavirus a eu raison du festival

Déjà en prise avec des difficultés financières, l'association Tonnerre Production a pris la décision difficile d'annuler la série de concerts initialement prévue le 17 octobre. L'association annonce également la suppression pure et simple du festival.

_"Les conditions sanitaires, le flou réglementaire et la situation économique de notre association et de notre public ne sont plus compatibles avec l'organisation d'un événement de cette ampleur." _explique-t-elle.

Se faire rembourser ou soutenir l'association

Deux choix s'offrent à ceux qui avaient déjà payé leur place :