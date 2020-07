Issoudun : tous les salariés du dépôt logistique de La Halle sont licenciés

Les salariés des dépôts de La Halle de Montierchaume et d'Issoudun manifestent leur colère

C'est la douche froide pour les salariés du dépôt logistique de La Halle à Issoudun. Les 287 personnes qui travaillent sur le site sont licenciées. Le tribunal de commerce de Paris a rejeté les deux offres déposées. Et finalement, il ne sera pas possible de faire de nouvelles offres d'ici le 16 juillet. C'est une erreur de communication entre le tribunal de commerce et les avocats qui est à l'origine de ce faux espoir.

C'est un énorme coup dur pour le dépôt logistique d'Issoudun. Les deux offres de KB8 et Van de Walle prévoyaient de conserver 50 salariés. Finalement, aucun ne pourra rester sur le site.

À Montierchaume, 153 emplois sont gardés sur les 202 existants.