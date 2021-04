ITHPP, spécialiste des systèmes de stérilisation pour les fabricants de vaccin, s'installe en Corrèze

L'entreprise ITHPP s'installe en Corrèze. Cette société basée dans le Lot à Thégra a choisi la zone d'activité de l'Escudier à Donzenac pour implanter son unité de production d'accélérateurs de particules pour la stérilisation des flacons, seringues et autres des laboratoires pharmaceutiques. Une spécialité - ITHPP travaille également dans le domaine de la défense sur la production de systèmes de haute puissance pulsée qui permettent par exemple de tester la résistance des fuselages d'avion ou la neutralisation de véhicules et de drones- qui lui vaut de travailler pour la plupart des grands labos dans le monde entier, comme Sanofi ou Novartis, mais aussi pour les très fameux désormais Pfizer ou Johnson et Johnson.

La crise a accéléré le projet

Le besoin très important et capital d'une décontamination parfaite dans les laboratoires pharmaceutiques en cette période de crise et de vaccination n'est pas pour rien dans ce développement en Corrèze. Même si précise Sébastien Boisne, directeur chargé du développement d'ITHPP, cette nouvelle unité aurait été créée de toute façon, tant le marché de la stérilisation par la technique des accélérateurs de particules répond aux besoins modernes des labos et est plus adaptée et pérenne que les moyens utilisés jusqu'à présent. _"Nous sommes capables de délivrer des équipement clefs en mains qui s'intègrent directement sur les lignes de remplissage par exemple de seringues". Ce qui contribue à la sécurité des patients précise Sébastien Boisne qu_i ajoute : "La crise qui se présente aujourd'hui agit comme un phénomène qui accentue notre démarche à la fois en termes de timing et de dimensionnement".

1,6 millions d'euros d'investissement

Une démarche soutenue de plus par le plan France Relance, lui aussi lié à la crise. ITHPP a reçu une subventions de 800 000 euros sur les 1,6 millions d'euros de l'investissement à Donzenac. C'est dans l'ancienne usine Green Idea que cette nouvelle unité est en cours d'aménagement. ITHPP prévoit sa mise en service au mois de septembre avec 10 emplois pour commencer.