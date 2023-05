Itron à Chasseneuil du Poitou recherche repreneur

Pendant près de deux heures, la direction d'ITRON a rencontré élus, représentants du monde économique et de l'état pour évoquer la réindustrialisation du site de Chasseneuil. L'objectif est de mobiliser tout le monde pour accompagner ITRON dans sa recherche d'un ou plusieurs repreneurs. Lors de cette réunion, les élus de grand Poitiers, de la région et la députée EELV Lisa Belluco ont insisté pour qu'il y ait une reprise globale et non par morceaux de cette entreprise qui a fabriqué le compteur Linky.

Deux tee-shirts en cadeau

Sur le parvis de la préfecture de Poitiers, une soixantaine de salariés s'étaient donné rendez-vous ce mercredi matin pour clamer leur attachement à leur entreprise. Tous en ont profité pour customiser deux tee-shirts destinés à leurs dirigeants. Tee-shirts sur lesquels ils ont apposé leurs initiales, leur ancienneté et le nombre d'enfants qu'ils avaient à charge. "Pour que nos dirigeants mettent des noms sur ce plan social et comprennent que ce sont des familles qui vont se retrouver en difficulté" explique Ruddy. Mais la direction a fait le choix de ne pas rencontrer les salariés présents tout en promettant de les voir la semaine prochaine sur le site de Chasseneuil

Un PSE toujours pas négocié

La direction qui lors d'une rencontre à l'écart avec la presse a appelé les organisations syndicales à ne plus attendre pour entrer en négociation sur le plan de sauvegarde de l'emploi. Celles-ci auraient pu débuter dès le mois d'avril mais les syndicats ont refusé tant qu'ils n'avaient pas les rapports d'expertise sur la situation économique de l'entreprise. Rapports qui seront dévoilés les 19 et 20 juin. "C'est du temps perdu" estime la directrice des relations sociales qui rappelle que selon la loi, les négociations du PSE doivent s'achever au plus tard le 3 juillet. "Nous appelons les organisations syndicales à venir à la table des négociations sans délais" a-t-elle conclu.