IVG : "C'est l'accès à l'information qui est le plus difficile pour les femmes", estime le Dr Marianne Lainé

En 2022, quels freins existent-ils encore, en France, pour les femmes qui souhaitent avoir accès à l'interruption volontaire de grossesse ? "Je dirais que c'est l'accès à l'information qui est le plus difficile pour les femmes", explique ce mercredi le Dr Marianne Lainé, fondatrice à Rouen de l'Institut Simone-Veil. "L'information est difficile parce que ces femmes vivent un choc, un événement de leur vie, poursuit-elle. Elles sont perdues et ont du mal à trouver de l'information, même lorsqu'elles l'ont sous les yeux."

"Sur Internet, la problématique c'est le référencement, explique encore Marianne Lainé. Les lobbys anti-IVG se mettent en avant, et les patientes ne voient pas toujours la différence. Et surtout elles lisent des choses effrayantes. Or, les IVG précoces, bien encadrées, apportent quelque chose de serein sur le plan médical, sans risque, mais il est nécessaire que ce soit fait en application avec la loi, avec le temps pour les femmes, le temps pour parler, pour révéler aussi des choses de leur vie, et surtout d'amener à ce qu'elles ne le vivent pas de façon traumatique."

Un centre pour accompagner les femmes dans leur décision

Marianne Lainé a fondé en septembre 2021 à Rouen l'institut Simone-Veil, un lieu complémentaire du CHU ou du planning familial, avec l'idée de consacrer du temps aux femmes qui réfléchissent à l'avortement, en leur apportant, justement, information et accompagnement. "Ce que viennent chercher les femmes, c'est la possibilité d'avoir des horaires faciles et de pas mal de créneaux de disponibilité, mais aussi du temps pour les amener à leur décision et la possibilité être prises en charge du début jusqu'à la fin", détaille Marianne Lainé.

En un an, le centre a effectué plus de 1 200 consultations pour 280 IVG.

"Cela mérite du temps", martèle le Dr Marianne Lainé, qui considère que les téléconsultations ne peuvent pas remplacer totalement un rendez-vous physique. D'ailleurs, les femmes qui la sollicitent préfèrent, souvent, se déplacer jusqu'à Rouen.

"La téléconsultation est extraordinaire, avec la pandémie, nous sommes tournés vers cela, explique la fondatrice de l'institut Simone-Veil. Mais il ne faut pas oublier que 25 % des femmes qui ont recours à l'IVG ont vécu des violences dans leur vie. Et toutes ces choses de l'intime se révèlent avec le temps, lorsqu'on parle. L'IVG est quelque chose de grave, d'unique, qu'il faut bien encadrer. Mais surtout il faut essayer que la femme ne vive plus d'IVG."