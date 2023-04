Ivoy-le-Pré : première récolte de houblon bio en septembre

Le Berry n'est pourtant pas, à première vue, la région la plus favorable au houblon. Effectivement, "la vigne du nord" comme on surnomme cette plante grimpante a besoin d'eau et n'aime pas les trop fortes chaleurs, mais Charlotte Picard, grande amatrice de bière, y croit, car sa ferme se situe en Pays Fort où règne un microclimat : il y pleut autant qu'en Normandie : "Ici, on a des grosses pluviométries à l'année. et il fait un peu plus frais que par exemple, en Champagne Berrichonne. On fait donc le pari que le houblon devrait bien se sentir ici."

Les plants, récemment mis en terre, ne mesurent qu'une trentaine de centimètres pour l'instant. © Radio France - Michel Benoit

Depuis quelques mois, c'est un gros travail pour créer la houblonnière : il faudra faire monter la plante jusqu'à 6 mètres de haut : " Il nous faut cent-cinquante poteaux à l'hectare, détaille Charlotte Picard*. Plutôt que d'acheter des poteaux d'acacia qui viennent de loin, on a préféré les faire nous-mêmes, avec des châtaigniers des forêts du Pays Fort. Tous nos poteaux viennent donc de moins de cinq kilomètres.*"

La houblonnière d'un hectare où seront plantés les poteaux dans quelques semaines. © Radio France - Michel Benoit

Il faudra aussi beaucoup de main d'oeuvre pour faire monter la plante sur les fils, chaque année, en avril et mai, et ensuite à la récolte des fleurs en septembre, des cônes que Charlotte fera sécher avec une chaudière à bois : " Il ne reste plus aujourd'hui que deux bassins de production traditionnels en France : l'Alsace et le Nord. On importe beaucoup de houblon. Aujourd'hui, il y a des brasseurs locaux partout et donc de la demande partout, notamment pour du houblon bio comme on va le produire. La plante est surtout fragile face au mildiou. Il faut être très vigilant. Et ce qui est intéressant comme pour la vigne, c'est que le houblon donne des parfums différents selon son terroir. On verra ce qu'il développera ici."

Charlotte Picard a acheté une cueilleuse de houblon d'occasion © Radio France - Michel Benoit

Comptez environ 1,2 tonne de rendement à l'hectare. Il faut généralement 3 à 4 gr de houblon pour un litre de bière. Les plants produiront pendant une quinzaine d'années.