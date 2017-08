J-15 avant la Foire de Châlons-de-Champagne : le recrutement a bien commencé

La 71ème édition de la Foire de Châlons-en-champagne débute dans deux semaines, le 1er septembre. Avec 800 exposants, le deuxième rendez-vous agricole de France est un pourvoyeur d'emploi, et le recrutement pour la Foire a commencé.

Avant, pendant la durée de la manifestation, et après, la Foire de Châlons-en-Champagne est un pourvoyeur d'emplois. Des emplois temporaires certes, mais dans différents secteurs d'activités, et le moment est attendu... "C'est un moment majeur sur l'année sur le territoire...", souligne Frédéric Serniclay, le directeur de l'agence Pôle emploi de Châlons. La Foire de Châlons-en-Champagne, qui se déroule du 1er au 11 septembre, réunit près de 800 exposants. Des artisans, des prestataires de services, ou encore des restaurants qui pour certains font appel à Pôle emploi pour recruter.

"On a des offres en nombre d'hôtes ou d'hôtesses pour faire de l'accueil sur des stands, on a des offres liées à la sécurité, on a aussi des offres en restauration, en service... en fait les exposants sont potentiellement à la recherche, parfois pour quelques journées, parfois pour toute la durée de la Foire, de main d'oeuvre...", explique Frédéric Serniclay. Au total, Pôle emploi propose ainsi une centaine d'offres d'emploi liées à la Foire. Beaucoup dans le secteur de la restauration, et ce ne sont pas forcément les plus faciles à pourvoir. "Là il faut des gens qualifiés qui aient de l'expérience parce qu'il faut qu'ils soient opérationnels tout de suite, ils auront pas le temps de les former...", souligne Anne Franclet, responsable de l'agence d'intérim Supplay à Châlons.

L'agence Pôle emploi de Châlons traite une centaine d'offres liées à la foire. © Radio France - Sophie Constanzer

Peu d'offres liées à la Foire de Châlons arrivent sur les bureaux des agences d'intérim, mais ça reste un petit surplus d'activité. "Les manutentionnaires, ça va être à partir de la semaine prochaine pour l'installation des stands...", ajoute Anne Franclet. En revanche, certains exposants ne font ni appel à Pôle emploi, ni aux agences d'intérim pour recruter. Quant à l'organisateur, l'Union Commerciale Industrielle et Artisanale (UCIA), elle travaille souvent avec les mêmes collaborateurs d'une année sur l'autre. Etudiants, retraités même... Entre 100 et 110 contrats essentiellement pour la sécurité, la gestion des parkings, et les personnels d'accueil.