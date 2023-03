J-500 avant les JO 2024 : "On sera prêts, les chantiers sont dans les temps", assure Tony Estanguet

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 se rapprochent à grand pas. Ce mardi 14 mars, nous sommes à 500 jours tout pile de la cérémonie d'ouverture qui aura lieu le 26 juillet 2024. Mais avant cela, il reste encore beaucoup de choses à faire . Il faut prévoir la sécurité pour la cérémonie d'ouverture qui s'annonce hors norme, recruter les 45.000 volontaires qui aideront à l'organisation des Jeux, s'assurer que les transports fonctionneront bien, et surtout terminer la construction des sites olympiques.

Des ouvrages qui avancent bien

"Le village olympique avec tout ce que ça comporte, le pont sur la Seine, l'enfouissement des lignes à haute tension, tous les bâtiments pour loger les athlètes, sera livré à la fin de l'année. Pareil pour le village des journalistes. On est dans les délais qu'on s'était donné en 2018", explique Nicolas Ferrand, le directeur de Solidéo, la société de livraison des ouvrages olympiques. Il ajoute, "à la fin de l'année 2023, on aura livré 90% de tous les ouvrages nécessaires pour les Jeux." La réhabilitation de la Grande Nef de l'Île des Vannes, le nouveau gymnase du Bourget, ou le centre aquatique de Saint Denis seront donc tous prêts à temps.

Le président du comité d'Organisation des Jeux Olympiques, Tony Estanguet se dit également confiant. "On sera prêt, les chantiers sont parfaitement dans les temps. Dès cet été 2023 on va accueillir des premières compétitions tests parce qu'on veut améliorer certains aspects de notre préparation. C'est important pour nous cette étape de perfectionnement pour que le 26 juillet 2024 tout soit prêt. Actuellement il y a beaucoup de sérénité."

Du retard à l'Arena

En revanche, l'Arena de la Porte de la Chapelle pose problème au niveau des délais. "On pensait la livrer au mois de septembre, elle sera finalement livrée à la fin de l'année 2023. L'ensemble de la filière de l'acier a été complètement déstabilisé avec la guerre en Ukraine", précise Nicolas Ferrand.

Lors d'un point presse la semaine dernière, l'Elysée est revenue sur le sujet. "On savait que les chantiers devraient être réalisés dans un court délais. Nous ne sommes pas en retard mais on n’a pas de grosse marge non plus devant nous en cas de problème. Le président l’a rappelé, on n’a pas le droit à l’échec avec ces JO". Malgré ce retard, le budget de plus de quatre milliards d'euros consacré aux 64 constructions olympiques n'augmentera pas d'un centime.

Une impatience grandissante

Preuve de l'intéressement des Français, plus de trois millions de billets ont déjà été vendus pendant la première phase de vente. Et deux tiers d'entre eux ont été achetés par des français. Le public international était au rendez-vous également, la billetterie recense des acheteurs issus de 158 pays. Et les acheteurs sont plutôt jeunes, près de la moitié ont moins de 35 ans.

Un succès dont se réjouit le patron de Paris 2024, Tony Estanguet. "Les fans ont déjà acheté plus de trois millions de billets, les cérémonies sont en train d'être pensées, travaillées, pour que ce soit absolument spectaculaire donc à J-500 on continue d'avancer avec beaucoup d'ambition, on a envie que ces Jeux soient grands et de montrer le meilleur de notre pays", avant d'ajouter, "on est extrêmement motivés, déterminés et tous les ingrédients du succès sont là. La magie va pouvoir opérer, les athlètes se préparent, on a des sites exceptionnels qui vont pouvoir les accueillir".