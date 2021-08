J-7 avant l'élargissement du pass sanitaire aux personnels de la restauration : divisions en Drôme Ardèche

J-7 avant que le pass sanitaire ne soit obligatoire pour les gérants et les salariés des établissements recevant du public. La mesure concerne les cafés, les bars, les restaurants, mais aussi les salles de sport, les cinémas et les musées. A partir de lundi 30 août, il faudra soit être totalement vacciné, soit présenter un test de moins de 72 heures, soit présenter une attestation de Covid de moins de 6 mois pour travailler.

Face à cette nouvelle extension du pass, les réactions sont inégales : il y a plus de personnels vaccinés dans la Drôme qu'en Ardèche selon les premières estimations de l'Umih, le syndicat qui représente les bars, restaurants et cafés. "Une assez grosse proportion de personnel n'est pas vaccinée, beaucoup de salariés saisonniers notamment, qui se sont dit que leur contrat arrivait à échéance en fin d'été, et qu'ils ne seraient pas obligés. Certains gérants nous ont aussi dit qu'ils voulaient boycotter le pass", explique Raymond Laffont président de l'Umih Ardèche.

Dans la Drôme c'est plutôt bien suivi, selon Edmond Abouzeid, président de l'Umih Drôme. Jusqu'à présent, il a surtout répondu à des patrons qui s'interrogeaient sur la marche à suivre quand leurs salariés ne voulaient pas se faire vacciner : "Il faut commencer par donner des congés payés, puis des congés sans solde, et enfin suspendre le contrat sans rémunération. Le but c'est d'avoir un échange pour dialoguer et éviter les licenciements."

Divisions à Saint-Sauveur-De-Montagut en Ardèche

En Ardèche, dans le village de Saint-Sauveur-de-Montagut, les restaurateurs sont divisés. Sur les trois bars, cafés, et restaurants que compte le village, deux ont pris une décision radicale : ils ne font plus que de la vente à emporter. C'est le cas aux Marronniers, dont Valérie et Noël sont les gérants : "On ne veut pas obliger nos employés à se faire vacciner, chacun est libre. C'est pareil pour les clients, on ne veut pas les discriminer donc on ne fait que de la vente à emporter. On a pris la décision d'un commun accord. Un de nos employé est vacciné, les autres sont libres."

Valérie et Noël dans leur restaurant des Marronniers © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Avec la seule vente à emporter, Valérie et Noël sont passés de 180 couverts dans la journée à 60, mais ils assument leur choix. Juste en face, de l'autre côté de la route, se trouve le Restaurant de la Poste. Michel, le gérant, a pris la même décision, même si ça veut dire faire de gros sacrifices : "J'ai perdu 75% de mon chiffre d'affaire. On survivra autant que possible et quand on ne pourra plus, on fermera."

Dans le village, seul le bar des Châtaigner est resté ouvert. Pour s'asseoir en terrasse, le pass sanitaire est demandé, mais dans l'équipe de Lucille, la situation est encore floue : "On a des personnes vaccinées et une personne en salle qui ne l'est pas et qui ne sait pas si elle le fera donc pour l'instant, c'est un gros point d'interrogation."

Il reste une semaine aux restaurateurs pour s'assurer que leurs équipes ont bien leur pass sanitaire, sinon ils s'exposent à une mise en demeure. Les sanctions peuvent aller jusqu'à la fermeture administrative de l'établissement, 9 000 euros d'amende et un an d'emprisonnement en cas de récidive.