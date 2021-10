Le Wonder of the Seas, le plus gros paquebot du monde, est livré techniquement à l'armateur (la RCCL) ce vendredi avant de prendre la mer dans une semaine, le 5 novembre vers 17 heures, cap sur Marseille pour les dernières finitions avant les Caraîbes. Son coùt ? 1,2 milliards d'euros.

J-7 pour le Wonder of the Seas, le plus gros paquebot du monde

Le Wonder of the seas, le plus gros paquebot du monde, partira vendredi 5 novembre vers 17h, cap sur Marseille pour les dernières finitions avant de rejoindre les Caraïbes

9 000 personnes à bord, c'est l'équivalent d'une ville comme Redon! J-7 pour le plus gros paquebot du monde qui va quitter les Chantiers de Saint-Nazaire vendredi 5 novembre vers 17 heures, cap sur Marseille pour les dernières finitions avant de rejoindre les Caraïbes. Le "Wonder of the Seas", 360 mètres de long, est livré techniquement à l'armateur la RCCL (Royal Caribbean) ce vendredi.

Le Wonder of the Seas aura coùté à la Royal Caribbean 1,2 milliard d'euros. Il devrait être amorti en 5 ans. Premiers départ début mars de Fort Lauderdale en Floride.. © Radio France - Hélène Roussel

A l'origine, le paquebot était prévu pour une clientèle asiatique. Il a fallu tout changer à bord à la dernière minute car, avec le covid, les chinois se sont refermés au monde et l'armateur a décidé il y a quelques semaines à peine de se tourner à nouveau vers sa clientèle américaine.

Il y a près de 3 000 cabines qui vont de 1 200 euros la semaine pour une chambre sans hublot à 43 000 euros la suite dans le dôme dit VIP. C'est l'une des nouveautés : des cabines de luxes situées tout en haut du bateau à 72 mètres au-dessus de la mer, avec vue sur les paniers de baskets, le simulateur de surf ou encore le toboggan géant. Autre innovation : cette prise de quai pour, quand c'est possible, éviter de tourner au fuel mais à l'électrique : au port, à l'arrêt, le paquebot consomme encore 10 mégawatt.

les tables de Mahjong remplacées in extremis par des machines à sous

A part ça, c'est le même modèle que les petits frères : des restaurants et des boutiques, de la moquette pour étouffer le bruit dans les couloirs, des jacuzzi, des salles de jeux. A ce propos, pour sa clientèle asiatique, l'armateur avait installé des tables de Mahjong ou de poker, un casino qui n'est pas du tout adapté aux américains. Les tables sont donc remplacées in extremis par des machines à sous. Il a fallu changer aussi toutes les inscriptions, passer du mandarin à l'anglais, et élargir certains accès. En revanche, pas touche aux karaokés, même si c'est un pari. A bord tout est en double pour la sécurité : 6 moteurs, 2 timonniers et des portes incendie tous les 40 mètres.

le Wonder of the seas, près de 9 000 personnes à bord, l'équivalent d"une ville comme Redon © Radio France - Hélène Roussel

Mais le Wonder of the Seas marque aussi la fin d'une époque : celle de la course au bateau toujours plus gros. Le covid est passé par là, la transition énergétique aussi, d'ailleurs celui qui vient prendre sa place sur le quai d'armement bassin C à Saint-Nazaire s'appelle le MSC World Europa. C'est le premier paquebot des Chantiers qui va tourner au gaz naturel liquéfié. Il doit être livré dans un an.