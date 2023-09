"J'ai arrêté d'acheter du neuf" : la friperie gratuite des Robin.e.s des bennes attire de nombreuses familles

La file d'attente s'allonge sur plusieurs dizaines de mètres. Certains visiteurs doivent même attendre deux heures avant d'entrer dans l'auberge de jeunesse d'Amiens, transformée en dépôt-vente de vêtements géant. Les Robin.e.s des bennes organisent le 30 septembre et le 1er octobre leur freeperie : des vêtements de seconde main en parfait état et totalement gratuit.

De nombreuses familles à faibles revenus patientent pour profiter des bonnes affaires. "Ça permet de vivre, admet, Karine, mère d'une famille nombreuse. Les enfants sont habillés avec des habits à leur taille, sans trou, sans tache. Et à la fin du mois, ils ont aussi à manger dans leur assiette." Vincent a fait 1h45 de queue, mais s'affaire enfin dans les rayons pour trouver de quoi vêtir sa famille. "J'ai arrêté d'acheter du neuf en 2018, confie l'Amiénois. Ça revient trop cher avec les augmentations de partout."

Certains attendent visiteurs attendent deux heures avant d'entrer. © Radio France - Lou Momège

Au total, six tonnes de vêtements sont proposées par l'association. Une opération nécessaire pour Louise, coordinatrice des Robines des bennes : "Même avec deux parents qui travaillent, beaucoup de familles nombreuses ont du mal à finir le mois et à vêtir tous les enfants, surtout qu'ils grandissent vite !", observe-t-elle. Comme la freeperie est organisée tous les trois mois, cela permet aux familles de changer de taille d'habits régulièrement et sans rien débourser. "Les gens ramènent aussi les vêtements", souligne Louise, rappelant que l'association fait également des opérations de collecte.

Le succès de l'opération traduit un réel besoin des ménages selon la coordinatrice. "Le samedi, on ouvre à 13h30 et des personnes étaient là à 10 heures. Ils arrivent même parfois avant les bénévoles", s'étonne-t-elle encore. L'an dernier, la friperie des Robin.e.s des bennes a accueilli 1.100 personnes en deux jours.