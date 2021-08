Pau : faute de personnel, la brasserie l'Aragon ferme tous les mardis

Valérie Facho, la gérante de l'Aragon, à Pau, a dû prendre la décision de fermer son établissement le mardi, faute de personnel. Elle recherche un pâtissier, deux cuisiniers et cinq serveurs pour pouvoir rouvrir sept jours sur sept, comme d'habitude.

"Quand j'ai repris l'Aragon il y a un an, je me suis dit : c'est une institution, je vais faire en sorte que cela continue ! Mais aujourd'hui je suis obligée, je ne vais pas les tuer au travail !" Valérie Facho manque cruellement de personnel. Un pâtissier, deux cuisiniers, cinq serveurs... Elle a été obligée de fermer l'Aragon le mardi, pour permettre à ses employés de se reposer.

On parle beaucoup de reconversions, on entend que beaucoup de professionnels ont changé de métier depuis les confinements, mais je pense que c'est surtout que beaucoup de gens n'ont pas envie de travailler. J'y vais fort, mais c'est mon ressenti.

Pourtant, "l'Aragon est ouvert 7 jours sur 7, de 7 h 30 du matin jusqu'à minuit, normalement. L'Aragon ne ferme pas ! Mais je suis humaine", continue Valérie Facho. Elle a eu beau mettre des annonces sur les réseaux sociaux ou sur Pôle emploi, elle ne trouve personne. Et s'agace : "On parle beaucoup de reconversions, on entend que beaucoup de professionnels ont changé de métier depuis les confinements, mais je pense que c'est surtout que beaucoup de gens n'ont pas envie de travailler. J'y vais fort, mais c'est mon ressenti".

Valérie Facho a affiché les raisons de cette fermeture du mardi à l'entrée de son établissement; © Radio France - Manon Claverie

50 % de clientèle en moins chaque jour depuis l'instauration du pass sanitaire

La patronne, cheffe d'entreprise dans l'alimentaire depuis 43 ans, le constate depuis cinq ans. Pourtant, elle est d'accord pour former des jeunes, même s'ils ne sont pas du métier. "J'ai deux étudiantes actuellement qui n'y connaissaient rien. Je leur ai appris le boulot, elles s'y sont mises parce qu'elles avaient envie de bosser et cela se passe très bien !"

Valérie Facho - qui a, de surcroît, perdu 50 % de sa clientèle quotidienne depuis l'instauration du pass sanitaire à l'entrée ce lundi 9 août - espère qu'une fois les vacances d'été terminées elle recevra plus de candidatures, et qu'elle pourra rouvrir 7 jours sur 7, de 7h30 du matin jusqu'à minuit, comme avant. "L'Aragon ne ferme pas !"