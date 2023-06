"J'ai bien peur que pour moi et mes collègues, ce soit fini" s'inquiète ce salarié des papeteries de Condat

187 postes vont être supprimés aux papeteries de Condat, en Dordogne, selon la CGT et des élus locaux. Conséquence de la suppression de la ligne 4, annoncée ce mardi 20 juin par le groupe Lecta. C'est cette ligne qui fabriquait du papier couché deux faces pour les journaux et les magazines.

"Tout le monde est très, très inquiet"

Cette annonce est une demi-surprise pour les salariés, reconnait Philippe Delord, délégué CGT aux papeteries, et lui-même sécheur sur la ligne 4. Sur France Bleu Périgord, ce jeudi 22 juin, il s'inquiète pour l'avenir de ses collègue, mais aussi pour celui des papeteries.

"J'ai bien peur que pour moi et tout mes collègues, ce soit fini, commence le syndicaliste. Il y a des collègues qui sont très, très inquiets, qui sont dans un état quand on leur a annoncé que ça allait arrêter : 'Mais comment je vais faire, mes enfants, mon crédit de maison?' Tout ça, c'est... J'ai des collègues qui sont parents d'un petit garçon de trois ans et dont la maman est de nouveau enceinte. J'ai un autre collègue qui vient juste d'acheter une maison. Ce sont des jeunes. Donc oui, tout le monde est très, très, très inquiet."

"On va essayer de se battre"

Informer les salariés

Malgré l'annonce officielle de la fermeture de la ligne 4, le délégué CGT assure qu'il ne va pas laisser tomber. "Oui, on va se battre. On a le soutien de l'Union Départementale ici à Périgueux. On va créer une assemblée générale pour informer les salariés, pour qu'ils soient au courant, même si c'est difficile de les solliciter en ce moment, comme l'usine est à l'arrêt."

Les représentants syndicaux ont rendez-vous ce jeudi à la préfecture de Dordogne, à Périgueux. Ils seront accompagnés par Sébastien Peytavie, le député du Périgord Noir . Un autre rendez-vous est prévu mercredi prochain avec la direction.

