"J'ai énormément d'amertume", réagit le pilote Henri Pescarolo après la vente aux enchères de la Matra MS 670

Cinq millions d'euros, c'est le prix auquel a été adjugée ce vendredi après-midi la mythique Matra MS 670, fleuron de l'automobile française, vainqueur des 24 Heures du Mans en 1972 avec le pilote Henri Pescarolo. La voiture, qui a quitté le musée Matra de Romorantin l'été dernier, a été vendue aux enchères par son propriétaire, le groupe Lagardère.

La vente n'a duré que douze minutes. On ne connaît pas l'identité de l'acquéreur, mais tout indique qu'il s'agit d'un acquéreur étranger selon Hervé Poulain, commissaire-priseur et ancien pilote automobile et de rallye. "Le collectionneur européen qui a acheté la voiture, contre un Français, a été très courageux, il a fait beaucoup de chemin."

Il est persuadé que la Matra MS 670 est désormais entre de bonnes mains. "Cet acquéreur la verra vivre, il peut la faire courir. Et donc on la reverra vivante. Ce n'est pas un collectionneur placard, c'est un collectionneur vitrine. Il va se montrer au volant." Mais cela ne suffit pas à conforter Henri Pescarolo.

"L'aventure Matra est une aventure française !"

Le pilote ne cache pas sa tristesse, et son "amertume". "Jamais on n'aurait dû pouvoir vendre ces voitures ! De la part du groupe Lagardère, c'est un vrai scandale. Il n'y avait effectivement pas grand monde en France capable d'acheter cette voiture, et elle va partir, comme beaucoup d'autres à l'étranger." Et Henri Pescarolo met en cause le rôle du gouvernement.

L'Etat français n'aurait pas dû autoriser la vente du patrimoine sportif automobile. L'aventure Matra est une aventure française !

Officiellement, l'argent de cette vente va servir à financer les indemnités que le groupe Lagardère doit verser, par décision de justice, aux quelque 300 salariés licenciés en 2003 au moment de la fermeture de l'usine Matra de Romorantin.