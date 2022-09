"J'ai envie de pleurer" : la tristesse des employées du Camaïeu de Château Roussillon

Dans la boutique située dans le centre commercial Château Roussillon, à Perpignan, les clientes défilent depuis l'annonce de la fermeture des enseignes Camaïeu. "On a des milliers de clients depuis mercredi", assure Amandine Barande, la responsable de la boutique, "la plupart viennent pour nous soutenir", reconnaît-elle, avant la fermeture, ce samedi 1er octobre.

"Ça me fait trop de la peine de prendre conscience que c'est fini, qu'on ne fera plus ce qu'on aime" - Davina, vendeuse depuis sept ans

Dans les rayons, Marie, est venue prendre des nouvelles de Davina, sa vendeuse préférée. "Elle m'a connue dans différentes phases de corps, quand j'étais jeune maman, et ici, je me sentais bien parce que je n'étais jamais jugée", se souvient-elle avec émotion. À côté d'elle, Davina, la larme à l'œil : "On n'était pas que des vendeuses, on était très proches d'elles." Forcément, imaginer le rideau se baisser ce samedi, ça lui fend le cœur : "Je vais pleurer, ça me fait trop de la peine de prendre conscience que c'est fini, qu'on ne fera plus ce qu'on aime".

Les salariées placées au chômage

Au total, on compte quatre enseignes dans le département des Pyrénées-Orientales et douze salariés. Pour eux, ce sera désormais le chômage, avec des indemnités et un accompagnement pour se reconvertir. Amandine Barande est la responsable du magasin de Château Roussillon, employée chez Camaïeu depuis 12 ans. Pour l'instant, elle ne se projette pas du tout : "J'ai besoin de réfléchir, de prendre un peu de temps. Mais je ne compte pas m'arrêter très longtemps, je ne suis pas de nature à aimer le vide. Donc, on verra", conclut-elle, encore très émue.

Le groupe Camaïeu a informé ses salariés que les ventes de ces derniers jours serviront, entre autres, à financer les indemnités de départ.