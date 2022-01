"J'ai fait le bon choix" : le sourire des conducteurs passés à l'électrique face à la hausse des prix

Le prix du carburant vous pousse-t-il à acheter une voiture électrique ? Certains se posent la question et ont passé le cap. Si les ventes de voitures à moteur thermique ont baissé d'un quart en 2021 par rapport à 2019 avec (1,66 million d'unités écoulées en France), les ventes de voitures électriques sont en forte hausse en France : une augmentation de 45,6% avec une part de marché jamais vue de 9,8% et près de 162.000 véhicules écoulés. Une réalité confirmée par les concessionnaires du Grand Nancy.

Sur le parking d'un hôtel Ibis d'Houdemont, près de Nancy, les dix bonnes de recharge électrique Tesla sont occupées. Quand il regarde le prix de l'essence, Xavier ne regrette pas son choix : "pour 3 000 kilomètres faits, j'ai dû dépenser 40 euros de recharge. Ce n'est même pas un plein. En un an, j'ai économisé 7 000 euros de frais de carburants". Des économies de consommation mais aussi d'entretien selon ce converti. "J'ai fait le bon choix", la formule revient régulièrement dans la bouche de ces conducteurs.

A partir de 17 000 euros hors bonus écologique

Au delà de l'intérêt financier, certains sont convaincus par l'argument écologique comme Laurent : "le fait de voir la pollution atmosphérique, la respiration au quotidien de toutes les particules, ça m'a incité à opter pour ce mode de circulation". Si le prix d'une voiture électrique peut être de 17 000€ (hors bonus écologique) à l'achat pour la plus modeste, la Dacia Spring, il peut s'envoler pour les modèles haut de gamme.

Il faut avoir les moyens pour passer à l'électrique mais pour Thierry Munier, directeur de la concession By my car Renault de Nancy, le marché va continuer à se démocratiser : "c'est l'avenir, le véhicule électrique se développera de manière significative avec une offre qui va sans cesse s'enrichir [...] Sur les premiers modèles électriques, on pouvait constater une autonomie faible, aujourd'hui, elle a doublé".

La commission européenne envisage d'interdire les ventes de voitures à moteurs thermiques à partir de 2035.