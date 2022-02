"J'ai fait une grosse erreur" : à Fougères, attention au démarchage abusif

"Ils voulaient vérifier mon compteur électrique et m'expliquer mes droits. Je me suis dit que c'étaient des personnes embauchées par EDF ou accréditées par l'Etat". Lundi 14 février, en fin de journée, deux personnes toquent à la porte de chez Nathan (le prénom a été changé), dans le centre-ville de Fougères (Ille-et-Vilaine). Ce jeune homme de 28 ans, au RSA, échange pendant plus d'une heure avant de signer un double contrat.

Deux contrats signés pour un total de 20 euros par mois

En face de lui, deux agents de la société UCOM, en démarchage pour deux courtiers en assurances, KSM et Planet Assurances. "On ne m'a pas présenté de carte de visite. Ces personnes-là n'ont pas dit pour qui elle travaillaient. Elles ont un peu insisté pour que je signe avant de lire le contrat en entier." De son côté, UCOM assure que ses agents portent systématiquement un badge autour du cou.

Pris de court, Nathan donne son IBAN puis les démarcheurs lui passent le téléphone avec, au bout du fil, un "call center" pour confirmer le contrat. Ces deux contrats d'assurance, de 12 et 8 euros par mois, sont souscrits immédiatement. "Vingt euros en plus par mois, c'est une certaine somme que je ne peux pas forcément me permettre, surtout pour quelque chose dont je n'ai pas besoin."

Il trouve du soutien sur un groupe Facebook

Une fois l'échange terminé, Nathan prend le temps d'éplucher le contrat et panique. Il rappelle le "call center" mais il est trop tard : il est fermé pour la soirée. Le jeune homme prend le temps de faire opposition auprès de sa banque et allume son ordinateur pour se renseigner sur la société : "Je vois que 93% des avis qui ont été donnés sont négatifs."

Il trouve heureusement du soutien sur le groupe Facebook "Fougères et moi", dédié à la ville de Fougères. "Je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs personnes dans cette situation-là." Les contrats de Nathan ont depuis été résiliés. En cas de démarchage, vous disposez de 14 jours pour vous rétracter. "Il ne faut jamais donner ses coordonnées bancaires, souligne Nathan. J'ai fait une très grosse erreur. J'aurais dû dire non et prendre le temps de lire à tête reposée. Il faut également s'assurer de savoir pour qui la personne travaille : une entreprise privée ou publique ?"