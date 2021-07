"J'ai juste le dimanche pour me reposer. Pas de vacances, rien" : la galère d'un pharmacien de Dordogne

Dans sa pharmacie de Beaumont-du-Périgord, Julien Chamblas se dit "fatigué". Depuis son arrivée en mars 2020, deux semaines avant le Covid, il n'a pas pu prendre de vacances. "La pharmacie ne peut pas rester ouverte sans pharmacien. Et comme je suis seul, je suis obligé d'être présent tout le temps. J'ai juste le dimanche pour me reposer. Pas de vacances, rien", déplore le pharmacien. En décembre, il a commencé à chercher un pharmacien assistant, sans succès pour l'instant. "Lorsque je suis arrivé, j'avais un assistant en CDD, mais il est retourné en ville", explique-t-il. Depuis plusieurs mois, il est donc seul avec quatre préparatrices pour tenir la boutique.

"C'est partout pareil, on ne trouve pas"

Julien Chamblas ne parvient pas à comprendre pourquoi il a du mal à recruter. "On a beau proposer des salaires attractifs, des primes, c'est partout pareil, on ne trouve pas." ; "J'ai beaucoup de confrères qui cherchent dans la région. A Bergerac, je crois qu'ils sont quatre, même à Bordeaux, ils ont du mal à recruter", détaille-t-il. Selon lui, le milieu rural n'attire pas, et les étudiants en pharmacie qui sortent des universités sont attirés par "l'industrie, la biologie", plus que par la pharmacie. Selon l'Ordre national des pharmaciens, quatre pharmacies ont fermé en Dordogne en l'espace d'un an.

Une situation aggravée par la crise du Covid

Déjà importante, la charge de travail du pharmacien a été décuplée avec la crise du Covid. "Quand on entend que faire un test dure cinq minutes, c'est faux. Il faut s'habiller, accueillir le patient, prendre ses informations, nom, numéro de téléphone, lui expliquer ce qu'on va faire, réaliser le test, attendre le résultat. En réalité, cela prend 25 minutes !", explique Julien Chamblas. S'ajoutent à cela les vaccins, en fonction des doses reçues. Toutes ces tâches supplémentaires, le pharmacien les effectue le matin, ou le soir, et ne compte plus ses heures.

S'il sait qu'il ne pourra pas prendre de congés cet été encore, Julien Chamblas garde espoir. Il espère trouver quelqu'un "l'hiver prochain, en CDI ou CDD".