"J'ai le choix, je ne me prends pas la tête" : ces salariés alsaciens ont démissionné pour trouver mieux

Depuis plus d'un an et la reprise économique liée à la fin des confinements, de nombreux salariés en Alsace ont fait le choix de quitter leur emploi pour chercher de meilleures conditions ou changer complètement de voie. Les employeurs doivent composer avec cette nouvelle donne.

L'Alsace comme le reste de la France fait face à une vague de démissions des salariés depuis plus d'un an

"C'est un peu confus, mais d'un coup on sent qu'on n'est plus à sa place." Pendant quatorze ans, Marc, 56 ans a traversé la frontière pour travailler à Fribourg. Il formait des ingénieurs partout dans le monde sur l'installation et la gestion d'automate de régulation climatique. Mais l'année dernière, il a décidé de complètement changer de voie.

Passionné de psychologie, il s'est formé pendant un an à distance et a désormais ouvert un cabinet dans son village haut-rhinois. "J'ai eu très peur de la décision, mais une fois que j'étais dans mes chaussures de thérapeute, c'est une autre vie qui s'est ouverte. J'étais beaucoup plus libre", résume-t-il après avoir fait le grand saut.

520 000 personnes démissionnent tous les trimestres en France

Des cas comme Marc, la France et le monde en connaissent de plus en plus. Les longues semaines de confinement ont permis autant de réflexions et incité ceux qui se posaient des questions à se lancer. Mais la principale raison de cette vague de démissions, c'est la conjoncture économique. De nombreuses entreprises cherchent des bras, ce qui change les mentalités selon Patrick Wespiser, directeur de l'agence d'intérim indépendante Gézim et du cabinet de recrutement Skayl en Alsace.

"On est sur un mouvement de fonds. Aujourd'hui, on veut être bien dans son travail et être bien managé. Avant aussi mais quand on n'était pas valorisé dans son travail, on acceptait plus facilement. Là il y a plus d'offres que de demandes, donc quand on est en désaccord avec son N+1, on peut lui dire merde et s'en aller ailleurs".

Selon les chiffres de la DARES publiés en août (Direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques) 520 000 personnes démissionnent tous les trimestres depuis le début de l'année 2021. Au premier trimestre 2022, le taux de démission a atteint 2,7% . Des chiffres plus vus depuis le premier trimestre 2008, avant la crise économique.

On ne démissionne pas pour rester à la maison

Parmi les récents démissionnaires, il y a Baptiste, barman à Strasbourg. "Je bossais dans une salle de sport qui faisait restaurant, donc c'était beaucoup de jus d'orange et de cafés. Ça manquait un peu d'activité pour moi" résume-t-il. Il n'a donc pas insisté et comme le secteur de l'hôtellerie-restauration cherche du monde, il sait qu'il retrouvera rapidement. "J'ai le choix, je ne me prends pas la tête. Comme on n'est pas très bien payé dans le secteur, je vais attendre de trouver un bar avec de l'activité pour avoir plus de pourboires. Je vais aussi chercher en Suisse, pour le même job on est payé trois fois plus", poursuit-il.

"Aujourd'hui, les employés avec une petite spécialisation sont très recherchés, analyse Patrick Wespiser. Les bouchers, les pâtissiers en supermarché, peuvent démissionner de leur établissement pour gagner deux cents, trois cents, voir cinq cents euros de plus dans un supermarché voisin. On peut être boucher en supermarché et très bien gagner sa vie".

Il réfute cependant l'idée selon laquelle ces salariés quitteraient leur emploi pour toucher le chômage. "Quand on quitte son boulot, ce n'est pas pour rester à la maison ! Certains, oui, démissionnent sans avoir encore un autre emploi derrière. Ça existe. Mais ils trouvent quasiment tous du travail dans les semaines qui suivent." Tous n'y trouvent cependant pas leur compte selon Patrick Wespiser. Si l'on en croit les premières statistiques obtenues par son agence d'intérim, plus de la moitié des salariés qui ont quitté un emploi après de longues années dans une entreprise, regrettent leur ancien employeur.