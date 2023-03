"J'ai passé 51 heures en poste", témoigne un salarié gréviste de la raffinerie TotalEnergies de Normandie

Les salariés de la raffinerie TotalEnergies de Gonfreville-l'Orcher près du Havre ont prolongé de 72 heures leur grève, ce lundi après-midi, à la veille de la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. En assemblée générale, ils ont dénoncé les réquisitions opérées sur la plateforme dès vendredi matin . Yoann Lefranc, opérateur gréviste, affirme avoir passé 51 heures à l'intérieur de la raffinerie pour s'y opposer, il témoigne.

"Je suis resté 51 heures sur mon lieu de travail", explique Yoann Lefranc, opérateur à l'unité d'approvisionnement en kérosène de la raffinerie de Normandie, présent sur site malgré son statut de gréviste uniquement pour des missions de surveilance. Je suis arrivé mercredi à 13 heures et reparti vendredi après-midi". Victime d'un malaise, il raconte avoir fini par faire appel à une équipe médicale : "on m'a diagnostiqué un épuisement physique et moral".

Refuser d'être relevé est un des moyens choisis par les salariés grévistes pour éviter les réquisitions explique David Guillemard, délégué CGT chez TotalEnergies et représentant au CSE : "les réquisitions sont nominatives avec des horaires bien précis, un salarié est par exemple réquisitionné de 13 heures à 21 heures, en refusant la relève, on empêche de fait la réquisition".

"Je suis gréviste, je savais ce qu'il pouvait arriver"

Dans la soirée de vendredi, l'opérateur a été signifié de sa réquisition à l'unité de livraison en kérosène pour dimanche matin à 5 heures, explique-t-il encore. Yoann Lefranc a finalement été placé en arrêt de travail 15 jours, et n'a pas pu assurer sa réquisition. "Je suis gréviste, je savais ce qu'il pouvait arriver, conclut Yoann Lefranc.

Quatre salariés de la raffinerie de Normandie à Gonfreville-l'Orcher ont été réquisitionnés au petit matin vendredi , encadrés par des forces de l'ordre, pour permettre la livraison de kérosène aux aéroports parisiens. Les livraisons de kérosène ont pu reprendre vendredi après-midi, a confirmé la direction de l'entreprise.

La justice a rejeté le référé de la CGT

Le tribunal administratif de Rouen a rejeté , ce dimanche, le référé de la CGT, déposé après les réquisitions de plusieurs salariés grévistes de la raffinerie, ce vendredi 24 mars.

Selon l'avocate qui représente la CGT dans cette affaire, le syndicat étudie l'opportunité d'un appel, mais la durée très courtes des arrêtés préfectoraux de réquisitions risque de rendre la démarche difficile, toujours selon l'avocate. Samedi, une soixantaine de personnes s'étaient rassemblées devant le tribunal d'administratif de Rouen, en soutien aux salariés grévistes de la raffinerie venus défendre le référé.