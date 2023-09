"J'ai peur de retourner vivre dans ma voiture" : l'inquiétude des bénéficiaires des Restos du cœur de Limoges

La distribution est normalement terminée depuis une demie heure aux Restos du cœur ce lundi mais les bénévoles continuent d'accompagner retraités, étudiants ou encore familles dans les rayons, quasiment vides, du centre de de Chinchauvaud à Limoges. 1 637 familles y sont inscrites en de début septembre. Il y six mois, c'était 1 000 familles. Toujours plus de personnes accueillies, des dons en baisse et des coûts de fonctionnement qui explosent : l'association caritative fondée par Coluche lance un appel à l'aide. Elle craint de ne plus pouvoir aider tous ceux qui en ont besoin.

La responsable du centre veut rassurer : la situation en Haute-Vienne n'est pas critique au point d'envisager la fermeture de points de distribution dans le département. "Nous n'en sommes pas encore là, estime Joëlle Dubut, les Restos sont solides et on va s'en sortir." Néanmoins, les personnes accueillies arrivent toujours plus nombreuses, "de plus en plus de jeunes, de 20 ans qui sont étudiants et qui sont dans la rue, des retraités", etc.

"Obligés de restreindre"

De plus en plus du monde et des denrées alimentaires qui réduisent à vue d'œil. Après quatre mois, le centre peut de nouveau distribuer du lait. "Mais on ne peut pas donner comme d'habitude, précise la bénévole depuis huit ans, *c'est-à-dire que pour une famille de six personnes, par exemple, nous donnions six litres de lait, aujourd'hui nous sommes *obligés de faire [la] moitié, même pour une famille de sept-huit personnes. Nous sommes obligés de restreindre."

Les rayons du centre de distribution s'amenuisent au fur et à mesure des jours. © Radio France - Lisa Guinic

"Il y a moins de choses", a bien remarqué Sandrine, qui ne perçoit que l'allocation aux adultes handicapés et la pension alimentaire, soit à peine 1 000 euros par mois, pour vivre avec sa fille. "Depuis le mois de janvier ça a commencé, complète sa mère Colette, surtout sur le frais, les yaourts et les légumes. Les pommes de terre, c'est du luxe."

Choisir entre viande et légumes

Un bénévole Pierre explique à Nathalie, policière en retraite anticipée, que maintenant il faut choisir entre viande et légumes. "On va aller où ? Comment on va faire ?, s'interroge Sandrine. C'est vrai que c'est inquiétant."** Depuis huit ans qu'elle est à la retraite, Colette vient aux Restos du cœur. Impossible de se payer de la nourriture avec ses 900 euros de revenus par mois et après avoir payé toutes ses charges.

"Je ferais comme dans le temps, vivre dehors, dans une voiture", craint Colette. Pendant plusieurs années, elle n'a eu d'autre choix que de se loger ainsi avec ses trois enfants. "Je n'ai pas envie de retomber dedans, exprime-t-elle, et j'ai peur." Colette vient aussi au centre en tant que bénévole parfois. Voir du monde, le lien social, lui tient tout autant à cœur.

Les Restos du cœur de Haute-Vienne organisent leur prochaine collecte départementale le samedi 7 octobre 2023.