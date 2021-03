"J'ai retiré mon enfant de l'école pour le protéger", des parents anti-masques manifestent à Limoges

Devant la mairie de Limoges, une vingtaine de parents d'élèves et des militants anti-masques ont manifesté ce samedi 13 mars. Ils demandent au gouvernement d'assouplir le protocole sanitaire et de supprimer le port du masque dans les écoles.

Sur les pancartes on peut lire : "Laissez nos enfants respirer !". Ces manifestants sont des parents d'élèves et des militants anti-masques. Tous sont venus devant la mairie de Limoges exprimer leur agacement face au protocole sanitaire dans les écoles.

"Mon enfant s'étouffe avec le masque"

Sandrine a retiré son enfant de l'école d'Oradour-sur-Vayres en Haute-Vienne. Selon la mère d'Eddy, c'est le petit garçon de 7 ans qui lui en a fait la demande : "Il me l'a demandé car il s'étouffait avec le masque à l'école. Il n'en pouvait plus. Le soir, quand il revenait à la maison, il était en sueur avec des cernes sous les yeux." Aujourd'hui, Eddy fait ses cours à la maison. Les maîtresses suivent toujours le jeune garçon à distance selon la mère.

Pour Sandrine, le port du masque est bien trop strict à l'école : "Les enfants le portent tout le temps. Dans un lieu fermé sans aération, je peux comprendre. Mais à l'extérieur, cela n'a pas de sens. Aujourd'hui, il y a plus d'obligations chez les enfants que pour les adultes, je trouve."

Le collectif "Enfance et Libertés", satellite de "Reinfo Covid"

Ce rassemblement a été organisé par Angélique. Elle mène le collectif "Enfance et Libertés" à Limoges. Elle affirme être "une anti-masque" et demande au gouvernement de revoir sa copie sur le masque dans les écoles : "Nos enfants en ont marre. Ils sont épuisés et attristés par ce masque. Psychologiquement, c'est très dur. Nous ne voulons plus de ce masque, il faut que le gouvernement nous écoute et change le protocole sanitaire dans les écoles."

Une grande majorité des manifestants sont contre le port du masque et suivent le collectif "Reinfo Covid". © Radio France - Thomas Vinclair

Cette manifestation à Limoges répondait à l'appel national du collectif "Enfance et Libertés". C'est un groupe satellite d'un autre collectif, plus gros, appelé "Reinfo Covid" mené, notamment, par le docteur Louis Fouché. Un personnage connu pour ses vidéos, très suivies sur les réseaux sociaux, mais aussi pour de nombreuses interventions qualifiées de "rassuristes" ou de "controversées" sur la Covid.

"Enfance et Libertés" a déjà saisi plusieurs fois le Conseil d’État dans le cadre d’une procédure de référé-liberté afin de supprimer l’obligation du port du masque chez les enfants de 6 à 11 ans. Toutes les requêtes ont été refusées.